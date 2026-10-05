Bottas väntab Malaysiast Singapuri

Malaysias katkestama pidanud Bottas on innukas rattasportlane ning otsustas umbes 350 kilomeetri pikkuse teekonna Sepangist Marina Baysse ette võtta jalgratta seljas.

Cadillaci võistkonna esindaja ütles Reutersile, et soomlasel läheb teekonna läbimiseks aega kolm päeva. Singapuri GP vabatreeningud algavad reedel, aga Bottasel on neljapäeval ka meediakohustusi ehk liiga palju ta kursilt kalduda ei tohi.

Bottas osales hiljuti ka Tartu Rattamaratonil, kus sai soliidse 88. koha. Naiste seas võidutses tema elukaaslane Tiffany Cromwell.