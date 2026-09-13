Tammearu: esimene geim jäi meid sööma, me ei nautinud mängu

"Hea küsimus, mis siis juhtus. Ilmselt esimene geim jäigi meid mingil määral sööma, ei tulnud sellest ilusti enam välja," tõdes nurgaründaja Märt Tammearu, kes tõi Eesti parimana 12 punkti. "Mulle tundus, et me kuidagi ei nautinud seda mängu võistkonnana. Erinevast proovimisest neid vahepeal lõhkuda mingi muu serviga kui lihtsalt tugevaga… nad mängisid lihtsalt korrektset võrkpalli – hea blokk, kaitse, hästi said servid kätte, mis tugevalt neile pihta servisime. Oleks pidanud kuskilt mingeid muid lahendusi leidma ja otsima ja proovima midagi teistmoodi ja lihtsalt leidlikumat võrkpalli mängima kui lihtsalt täiega."

Kas seda oli ka tunda, et mäng läks kuidagi hästi järsku tujutuks? "Pingil ma ei tea, aga väljakul oli mingil määral," nentis Tammearu. "Nagu ma ütlesin, ma ei tundnud, et oleksime kogu võistkonnana ja kõigiga koos seda mängu nautinud, nii et polegi midagi öelda."

Eestil on kahest mängust kirjas kaks kaotust. Kas midagi on läinud valesti või mida kokkuvõttes öelda? "No kõige eredamalt meeles, et andsime need kaks geimi – Serbia vastu üks geim ja nüüd see esimene geim. Eks see ikka sööb mingil määral võistkonda," tunnistas Tammearu. "Tegelikult ütleks, et me ei mänginud esimeses geimis halvasti, aga lihtsalt tundub, et see geimilõpp otsustas terve mängu."

Esmaspäeval läheb Eesti kell 20 algavas kohtumises vastamisi Belgiaga, kel on kirjas üks võit ja üks kaotus. ERR-i spordiportaal vahendab mängu otseblogis.