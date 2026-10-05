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Eesti ja Islandi mängu kohtunikud tulevad Šotimaalt

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Luksemburg
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Luksemburg Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub teisipäeval kell 21.45 A. Le Coq Arenal peetavas Rahvuste liiga neljandas mängus Islandiga. Mängu hoiab ohjes Šotimaalt pärit kohtunikest koosnev brigaad.

Mängu peakohtunik on David Dickinson, keda abistavad äärtel David McGeachie ja Jonathan Bell. Neljas kohtunik on Lloyd Wilson ning videoruumist hoiavad toimuval silma peal Kevin Clancy ja Christopher Graham, teatas Eesti Jalgpalli Liit.

46-aastane Dickinson on senise karjääri jooksul vilistanud vaid üht A-koondiste kohtumist: see toimus eelmisel aastal, mil tema ohjata oli Poola ja Moldova vaheline sõprusmäng. 2021. aastal 41-aastaselt Šotimaa kõrgliigasse jõudnud vilemees on ühe Eesti koondise jalgpalluriga aga üsna hiljuti kokku puutunud – septembri alguses vilistas ta koduse kõrgliiga kohtumist, kus läksid vastamisi Michael Schjønning-Larseni koduklubi Kilmarnock ning St. Mirren.

Eesti koondis hoiab hetkel Rahvuste liiga alagrupis teist kohta, olles teeninud kolmest mängust viis punkti – seljataga on 1:1 viik Islandiga ja 0:0 Bulgaariaga ning 1:0 võit Luksemburgi üle. Avamängus Eestiga viigistanud Island on seejärel alistanud nii Luksemburgi kui ka Bulgaaria seisuga 3:0 ning asetub seitsme punktiga esikohale.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab teisipäeval kell 21.30.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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