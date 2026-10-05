Kuusk Islandi mängu eel: kindlasti ootame, et rahvas tuleks kohale

Eesti jalgpallikoondisel seisab selles Rahvuste liiga aknas ees veel üks mäng - kodune kohtumine Islandiga, kellega esimeses mängus tehti 1:1 viik. Koondis on kahe viigi ja ühe võiduga lõppenud kohtumiste järel aga heas toonuses ja enesekindel.

"Kui eelmist mängu vaadata, saame kaitses juurde panna kui ka realiseerimist ja võimaluste tekitamist veel paremaks lihvida," ütles kaitsja Märten Kuusk. "Pluss veel kodumäng, kindlasti ootame, et rahvas tuleks ka kohale ja annaks energiat meile. See on kindlasti väga oluline."

Eestil on tabelis kaks viiki ja võit, Islandil kaks võitu ja viik. Teisipäevane mäng on seega ka alagrupi esikoha nimel, Eesti vajab selleks aga igal juhul võitu.

Peatreener Jürgen Henn neid mõtteid veel ei hellita. "Kui minna mängule sellise hoiakuga, et meil on midagi käes, mida me hakkame kaitsma, siis see võib tähendada vastupidist. Mängitakse selliselt, et jumala eest ma ei eksiks, ma ei teeks viga, see mõjutab teistpidi, mis ma arvan, ei ole hea," sõnas treener.

Islandi koondise peatreeneri sõnul näitab tabeliseis nelja mängu järel, et FIFA reitingule liiga suurt kaalu ei maksa panna, kuna reitingu järgi kõige nõrgem tiim Eesti on nende kõige suurem ohustaja ning Island kavatseb homme tulla avamängust teistsuguse energiaga.

"Võtame sellest esimesest mängust Eestiga nii mõndagi kaasa. Mõnes mõttes oli see meile hea tulemus, sest äratas meid üles. Olime selles esimeses mängus pisut tuimad ega mänginud oma võimetele vastavalt," sõnas vastaste juhendaja Arnar Gunnlaugsson.

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