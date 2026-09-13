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Nõlvak: meil ei olnud usust puudu, aga Taani sai nii hästi mängu veerema

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis sai tänavusel EM-finaalturniiril teise kaotuse, jäädes Soomes Tamperes peetavas C-alagrupis üllatuslikult kindlalt 0:3 (26, 22, 16) alla Taanile.

"Ühelt poolt oli hea väljakul olla, mõnus publik on taga, mängime EM-i, kõik on vägev. Tahtmist oli meestel palju, iga kord, kui punkti saame, on kõik, et nüüd lähme, nüüd läheme ja paneme kõik selle hinge sisse… ja siis ei tule neid punkte nii hästi, kuidagi selline kangutamine oli," mõtiskles vahetusest mängu sekkunud sidemängija Kusti Nõlvak. "Ma ei tea, kas see on see liigne tahtmine või mis, et kuidagi voolavust ei olnud ja väga raskelt tuli."

Küsimusele, mis oli tema plaan ründajatega, vastas Nõlvak: "Mitu taktikalist asja. Neil oli üks lühike nurgaründaja, tema pealt natuke mängida, et tema oleks blokis see koht, mida ära kasutada. Samuti teadsime, et nad keskelt liiga palju abi ei anna – vahepeal nende diagonaalid ikkagi andsid –, et mängida keskelt. Siis jälle ei olnud serv nii hästi käes, ma ei saanud kõiki oma tahtmisi ellu viia. Eks ikka mingeid mõtteid on, üritan aru saada, kes on see kuum mees, kelle pealt võiks punkt tulla. Vahel õnnestus ja vahel mitte. Mul ka vahepeal pall ei lenda sinna, kuhu tahan."

Kuidas selle vaimse poolega hakkama saada, et pingutaksime ja usuksime lõpuni? "Usust meil ei olnud puudu, mina arvan. Pigem said taanlased nii hästi selle asja veerema, et nad lustisid," arutles Nõlvak. "Kui on pallid võrgu peal, tean, et lähen sinna ilusti vastu, teen väga hea bloki, aga lihtsalt tulevad sellise energia ja voo pealt ja löövad need ikkagi ära. Au vastastele ja võitleme edasi!"

Esmaspäeval läheb Eesti kell 20 algavas kohtumises vastamisi Belgiaga, kel on kirjas üks võit ja üks kaotus. ERR-i spordiportaal vahendab mängu otseblogis.

Toimetaja: Maarja Värv

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