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Spordinädala alguses tunnustati silmapaistvat noort rühmatreenerit

Varia
Treeningsaal
Treeningsaal Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Varia

Euroopa Spordinädala alguses andis Eesti Rühmatreenerite Selts välja tunnustuse "Rühmatreeneri eeskuju 2026", millega tõstetakse esile professionaalsuse, eeskujulikkuse ja pühendumusega silma paistvaid treenereid. Tunnustuse pälvis rühmatreener Henri Georg Valentin.

Hindamisel võeti muu hulgas arvesse treeningute õigeaegset alustamist, professionaalset suhtlust ja väljanägemist, kaasaegses stiilis korrektset treeningriietust ning treeneri eeskujulikkust ka väljaspool treeningsaali. Tähelepanu pöörati samuti oskusele arvestada treenijate erinevate ootustega, sealhulgas tagada saalis kõigile treenijatele sobiv temperatuur ja valida eri vanuses ning erineva muusikamaitsega osalejatele sobiv muusika.

Arvesse läks ka treeneri valmisolek panustada treeningkogukonna kujundamisse ning säilitada positiivne ja energiline hoiak sõltumata tööpäeva pikkusest.

Seltsi hindamiskomisjoni esimehe Liina Vormi sõnul on rõõmustav näha noorte rühmatreenerite pealekasvu, kes ühendavad tänapäevase treeningstiili vanakooli korrektsusega.

"Treener on paljudele inimestele eeskujuks ka väljaspool treeningsaali. See väljendub nii käitumises, korrektses välimuses kui ka igapäevastes valikutes – professionaalne treener ei ela sõõrikutest ega friikartulitest," ütles Vorm.

Valentini sõnul meeldib talle treeneritöö juures nii selle rutiin kui ka ametiga kaasnev teatav glamuur. "Päevad algavad vara – kell viis üles, klaas sidrunivett ja siis juba saali, et esimesi treenijaid energiliselt vastu võtta. See on minu jaoks väärikas amet ja seda väärikust tuleb osata kanda nii saalis kui ka vabal ajal," ütles Valentin.

Tunnustus kuulutati välja Euroopa Spordinädala avapäeval. 25. septembril tähistatakse spordinädala raames ka treenerite tänamise päeva #aitähtreener.

Eesti Rühmatreenerite Seltsi eesmärk on väärtustada treenereid, kes näevad professionaalsust laiemalt kui üksnes treeningu läbiviimist, ühendada rühmatreenereid ning edendada rühmatreenerite kutsekultuuri.

Toimetaja: Anders Nõmm

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