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Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

Tennis
Thea Frodin.
Thea Frodin. Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Tennis

Teisipäeval teeb USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel oma slämmidebüüdi 17-aastane Thea Frodin (WTA 585.), kes mängis viis aastat tagasi linateoses "Kuningas Richard" kehadublandina noort Serena Williamsit.

Frodin valiti 12-aastaselt tennisemängijast kehadublandiks näitlejannale, kes kehastas kuus Oscari nominatsiooni teeninud filmis noort Serena Williamsit. Filmivõtetel puutus ta tihedalt kokku Will Smithiga, kes kehastas filmi peategelast, Serena ja Venus Williamsi isa Richardit.

"Võimalus mängida inimest, kellele olin kogu elu alt üles vaadanud, oli väga eriline. Mul oli suur au seda teha. Kui alustasin tennise mängimist, siis Serena oli mulle väga suureks inspiratsiooniks," rääkis Frodin WTA kodulehele.

Frodin õppis filmi jaoks ära Serenale omase mängustiili ning filmimise järel pidid tema treenerid aitama tal oma loomuliku mängustiili juurde tagasi pöörduda. "Olin Serena löökidega nii harjunud, et minu treenerid olid veidi pahased. Näiteks võtsin Serena tagakäelöögi üle," avaldas ta.

Frodin pääses USA lahtistele korraldajate vabapääsmega, mille teenis USA kuni 18-aastaste neidude meistrivõistluste võiduga. Ta teeb oma slämmidebüüdi Eesti aja järgi teisipäeva õhtul ning esimeses ringis ootab ees paras pähkel, sest vastaseks on maailma edetabeli teine reket Jelena Rõbakina, kes võitis aasta alguses Austraalia lahtised ja on varem triumfeerinud ka Wimbledoni slämmiturniiril.

"Üritan igas hetkes kohal olla. See on minu jaoks suur võimalus. Tahan seda nautida ja näha, milleks olen võimeline," sõnas Frodin. "Rõbakina on maailma teine reket põhjusega, seega ootan kõva lahingut. Loodetavasti suudan tema vastu näidata oma parimat mängu."

Frodin ei ole Williamsi õdedega veel kohtunud, kuid loodab, et USA lahtistel jooksul avaneb selleks võimalus. "Kui saaksin nendega koos treenida või lihtsalt korraks kohtuda, siis oleksin väga õnnelik. See oleks unistuse täitumine."

Frodini ja Rõbakina vahelise matši võitja läheb teises ringis vastamisi kas tšehhitari Darja Vidmanova (WTA 75.) või hispaanlanna Jessica Bouzas Maneiroga (WTA 105.).

Toimetaja: Henrik Laever

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