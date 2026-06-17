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Williamsi ja Muchova koostöö ei toonud soovitud tulemust

Tennis
Karolina Muchova ja Serena Williams.
Karolina Muchova ja Serena Williams. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

23-kordne slämmivõitja Serena Williams jätkas ettevalmistust Wimbledoni slämmiturniiriks WTA 500 taseme muruturniiril Berliinis.

44-aastaselt tagasitulekut tegev Williams osales äsja Queen'si turniiril paarismängus, kus oli sunnitud piirduma ühe matšiga, sest tema paariline Victoria Mboko sai üksikmänguturniiril vigastada.

Sel nädalal jätkas vanameister ettevalmistust Wimbledoni slämmiturniiriks Berliinis, kus osales paarismängus koos Tšehhi üksikmängu esinumbri Karolina Muchovaga.

Williamsi ja Muchova koostöö paraku ei klappinud, sest nad kaotasid kohe esimeses ringis mehhiklannale Giuliana Olmosele ja Uus-Meremaa esindajale Erin Routliffe'ile 4:6, 4:6.

"Ausalt öeldes tundsin end väljakul päris hästi," rääkis Williams mängujärgsel pressikonverentsil. "Tundsin, et olin vilksam, kindlam ja kiirem kui Queen'si turniiril. Nii et tunne on hea. Nii füüsiliselt kui ka kiiruse poolest," lisas ta.

Serena mängib Wimbledoni naispaarismängus koos oma vanema õe Venusega. "Ma arvan, et see saab väga lõbus olema. Minu tütar ütles mulle, et ma peaksin koos Venusega mängima. Ta ütles, et Venus on väga tõsine, väga tark mängija. Ma vastasin tütrele, et olgu, teeme selle ära."

Ta lisas, et olulise tõuke tippsporti naasmiseks andsid talle Venus ja Milano Cortina taliolümpiamängud. "Venuse esitus USA lahtistel andis olulise tõuke, sest minu arvates ta mängis väga hästi. Ta ütles mulle tol ajal pidevalt, et peaksin väljakule naasma. Tundsin suurt survet, aga ma ei soovinud treenida. Tol hetkel ei olnud tagasitulek minu eesmärk, aga ma ütlesin talle, et kui ma teen seda, siis võtab mul vormi jõudmine kuus kuud aega," selgitas 23-kordne slämmivõitja.

"Ja siis ma vaatasin taliolümpiamänge. Nägin, kuidas Lindsey Vonn ja kõik teised naised, kes olid olümpiaks tippsporti naasnud, võistlesid nii kuradi hästi. Mõtlesin endamisi, et miks mitte? Lähen tagasi tennist mängima, kasvõi natukeseks."

Tänavuse Wimbledoni tenniseturniiri põhitabeli mängudega alustatakse 29. juunil.

Toimetaja: Henrik Laever

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