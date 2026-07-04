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Varasem võitja Rõbakina sai Wimbledonis üllatuskaotuse

Tennis
Jelena Rõbakina.
Jelena Rõbakina. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Wimbledoni suure slämmi turniiri varasem võitja Jelena Rõbakina (WTA 2.) kaotas naiste üksikmängu kolmandas ringis belglannale Elise Mertensile (WTA 27.) 6:7 (4), 1:6.

Esimeses setis suutsid mõlemad naised kaks korda vastase pallingu murda ning võitja selgus alles kiires lõppmängus. Seal läks Rõbakina juhtima 2:1 ja 3:2, kuid seejärel teenis Mertens neli punkti järjest ja pani oma paremuse lõpuks maksma numbritega 7:4. Teises setis hoidis Mertens oma servigeime, murdis kaks korda Rõbakina pallingu ning saavutas võidu kolmandalt matšpallilt.

2022. aastal Wimbledonis ja tänavu Austraalia lahtistel võidutsenud Rõbakina oli Mertensi vastu võitnud viimased kuus omavahelist matši. Maailma teine reket läks lati alt läbi ka kuu aega tagasi toimunud Prantsusmaa lahtistel, kus piirdus teise ringiga.

25. paigutusega Mertens jõudis Wimbledonis neljandat korda neljandasse ringi ning läheb seal vastamisi 21. asetatud tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 23.), kes sai kolm ja pool tundi kestnud matšis 4:6, 7:6 (3), 6:4 jagu venelannast Ljudmilla Samsonovast (WTA 41.).

Toimetaja: Henrik Laever

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