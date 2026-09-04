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Esireketiks pürgiv Pegula pääses keerulise alguse järel 16 parema sekka

Tennis
Jessica Pegula
Jessica Pegula Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Kolmanda asetusega Jessica Pegula alistas reedel USA lahtiste slämmiturniiril Kanada tennisisti Leylah Fernandeze (WTA 33.) 1:6, 6:4, 6:3 ja pääses kaheksandikfinaali.

Avasett ebaõnnestus ameeriklanna jaoks täielikult: tema esimese servi õnnestumise protsent oli kõigest 31 ja oma teiselt servilt õnnestus tal võita 11 punktist kolm, kolme äralöögi kõrval läks statistikasse 11 lihtviga.

Teises setis oli Fernandezel seisul 2:2 võimalus murda, aga Pegula hoidis oma servi ja võitis ka kaks järgmist geimi. Kanada tennisist suutis siis ikkagi kaotusseisu kahandada 4:5 peale, aga Pegula murdis kümnendas geimis ja viigistas üldseisu. Otsustavas setis võitis Pegula oma servilt 22 ning Fernandez 14 punkti, ameeriklanna kasutas ära oma ainsa murdevõimaluse ja sellest võiduks ka piisas.

Pegula on üks neljast naisest, kes võib USA lahtiste järel nädalat alustada maailma esireketina. Selleks tuleb ameeriklannal kodune slämmiturniir võita. Neljandas ringis läheb ta vastamisi rumeenlanna Sorana Cirsteaga, kes mängib New Yorgis 16. asetusena.

Maailma 96. reket Taylor Townsend lülitas konkurentsist 15. asetusega Diana Shnaideri, kui sai reedel kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 6:2, 6:7 (3), 6:3 võidu. Neljandas ringis ootab ameeriklannat esimesena asetatud Arina Sabalenka, kes oli 6:3, 6:4 üle Kamilla Rahhimovast.

Toimetaja: Anders Nõmm

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