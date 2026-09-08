Rõbakina mängib esmakordselt kaheksa parema seas

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel jõudsid naiste üksikmängus viimastena veerandfinaali maailma teine reket Jelena Rõbakina ja 2023. aasta tšempion Coco Gauff (WTA 4.).

Rõbakina sai 16 parema seas 67 minutiga 6:1, 6:4 jagu 13. asetusega Naomi Osakast (WTA 13.) ning jõudis esmakordselt aasta viimasel slämmiturniiril veerandfinaali. Ta servis seitse ässa, sooritas 29 äralöögi kõrval 17 lihtviga ning tõrjus Osaka kaheksast murdepallist viis.

Lisaks turniirivõidule ka maailma esireketi staatust jahtiv Rõbakina mängib järgmises ringis hiinlanna Zheng Qinweniga (WTA 121.), kes kukutas konkurentsist 2022. aasta võitja poolatari Iga Swiateki (WTA 8.).

Gauff alistas ameeriklannade vahelises duellis 14. asetusega Iva Jovici (WTA 14.) 6:1, 6:4. 2023. aasta võitja ei ole senise nelja matšiga veel ühtegi setti loovutanud. Veerandfinaalis ootab teda tänavune Prantsusmaa lahtiste võitja ja maailma viies reket Mirra Andrejeva.

Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad omavahel Arina Sabalenka (WTA 1.) - Linda Noskova (WTA 6.) ning Jessica Pegula (WTA 3.) - Emma Navarro (WTA 27.).