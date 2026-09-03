Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi
Eesti esireket Mark Lajal (ATP 152.) jõudis Mallorcal paiknevas Rafael Nadali akadeemias peetaval ATP Challenger 75 kategooria turniiril veerandfinaali.
Lajal mängis neljapäeval teises ringis eelmisel aastal juunioride tasemel kaks slämmitiitlit võitnud 17-aastase bulgaarlase Ivan Ivanoviga, kes asub maailma edetabelis 530. positsioonil.
Esimeses setis sai otsustavaks üks servimurre, mille Lajal sooritas kuuendas geimis ja vormistas peagi 6:3 setivõidu. Täiesti vastupidiselt kulges teine geim, kus kumbki mees tegi neli servimurret. Seejuures juhtis Lajal 5:3, kuid Ivanov suutis seti tie-break'i viia ja selle võita 7:4.
Otsustavas setis mängis Lajal maha 4:1 eduseisu. Ivanovil avanes seisul 4:4 võimalus eestlase palling murda, ent Lajal päästis kaks murdepalli ning võitis seti esimeselt matšpallilt 6:4.
Reedeses veerandfinaalis läheb Lajal vastamisi hispaanlase Alejo Sanchez Quillezega (ATP 326.).
Toimetaja: Henrik Laever