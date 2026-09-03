Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi

Lajal mängis neljapäeval teises ringis eelmisel aastal juunioride tasemel kaks slämmitiitlit võitnud 17-aastase bulgaarlase Ivan Ivanoviga, kes asub maailma edetabelis 530. positsioonil.

Esimeses setis sai otsustavaks üks servimurre, mille Lajal sooritas kuuendas geimis ja vormistas peagi 6:3 setivõidu. Täiesti vastupidiselt kulges teine geim, kus kumbki mees tegi neli servimurret. Seejuures juhtis Lajal 5:3, kuid Ivanov suutis seti tie-break'i viia ja selle võita 7:4.

Otsustavas setis mängis Lajal maha 4:1 eduseisu. Ivanovil avanes seisul 4:4 võimalus eestlase palling murda, ent Lajal päästis kaks murdepalli ning võitis seti esimeselt matšpallilt 6:4.

Reedeses veerandfinaalis läheb Lajal vastamisi hispaanlase Alejo Sanchez Quillezega (ATP 326.).