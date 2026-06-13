Lajal kaotas hiinlasele Suurbritannias teist nädalat järjest

Eelmisel nädalal Bule ka Birminghami turniiri veerandfinaalis alla jäänud Lajal oli laupäeval hädas hiinlase võimsa serviga, kui Bu võitis esimeses setis oma esimeselt servilt 86 ja teises setis 82 protsenti punktidest.

Lajalil oli kogu mängu jooksul üks murdepall, teise seti kolmandas geimis, ning Bu suutis selle tõrjuda. Ise kasutas hiinlane ära kolm murdepalli viiest. Lajal sai 11 äralöögi kõrval kirja 26 lihtviga, Bu sooritas 23 äralööki ja tegi 19 lihtviga.

Paigutuseta Bu kohtub poolfinaalis seitsmenda asetusega austraallase Dane Sweenyga (ATP 132.), aga hiinlane on murul nüüd võitnud kaheksa mängu järjest.