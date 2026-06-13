X!

Lajal kaotas hiinlasele Suurbritannias teist nädalat järjest

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 154.) kaotas laupäeval Ilkley Challenger 125 taseme muruturniiri veerandfinaalis Hiina tennisistile Yunchaokete Bule (ATP 166.) 4:6, 1:6.

Eelmisel nädalal Bule ka Birminghami turniiri veerandfinaalis alla jäänud Lajal oli laupäeval hädas hiinlase võimsa serviga, kui Bu võitis esimeses setis oma esimeselt servilt 86 ja teises setis 82 protsenti punktidest.

Lajalil oli kogu mängu jooksul üks murdepall, teise seti kolmandas geimis, ning Bu suutis selle tõrjuda. Ise kasutas hiinlane ära kolm murdepalli viiest. Lajal sai 11 äralöögi kõrval kirja 26 lihtviga, Bu sooritas 23 äralööki ja tegi 19 lihtviga.

Paigutuseta Bu kohtub poolfinaalis seitsmenda asetusega austraallase Dane Sweenyga (ATP 132.), aga hiinlane on murul nüüd võitnud kaheksa mängu järjest.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

16:50

Lajal kaotas hiinlasele Suurbritannias teist nädalat järjest

16:22

Glinka alistas paarilisega olümpiavõitja ning jõudis ATP turniiril finaali

10:16

Maailma teine reket sai Queen'sis üllatuskaotuse

08:05

Mölder ja Tamm pääsesid Vaasas finaali

12.06

Glinkat lahutab ATP turniiri finaalist üks võit

12.06

Ühe päevaga kaks matši võitnud Neel pääses WTA turniiril finaali

12.06

Lajal võitis ja säilitas Eesti esireketi staatuse

12.06

Mölder ja Tamm jõudsid Vaasas poolfinaali

12.06

Seeman jõudis Los Angeleses veerandfinaali

11.06

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

11.06

Maileen Nuudi alistas põhjanaabri kindlalt

11.06

Glinka saab mängida nimekate vastastega

11.06

Wimbledoni auhinnafond kasvas, aga mitte soovitud kõrguseni

11.06

Williams ja Mboko pidid kanadalanna vigastuse tõttu turniiri katki jätma

10.06

Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:05

Kaks Eesti rannavollepaari jätkavad Jurmala MK-etappi 12 parema seas

16:50

Lajal kaotas hiinlasele Suurbritannias teist nädalat järjest

16:22

Glinka alistas paarilisega olümpiavõitja ning jõudis ATP turniiril finaali

15:40

Punane latern napsas Floralt viigipunkti

15:06

Taaramäe tegi ülikiirel finaaletapil tööd sprinteri jaoks

14:38

Türgi kapten pakatab enesekindlusest: me hakkame domineerima

14:15

Galerii: Jõhvi vanglajooksu võitsid Rico Kruus ja Kaisa Kukk

13:47

Neymar vaatab avamängu marokolastega kõrvalt

13:12

Suppi jäi Saksamaal teist päeva järjest esimesena pjedestaalilt välja

12:45

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11:52

Ööjooksu Rakveres võitsid Karel Hussar ja Külli Sizask

11:26

Lusti teeb ookeani taga head võistlust

10:40

TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

10:16

Maailma teine reket sai Queen'sis üllatuskaotuse

09:42

USA loots loodab, et tähtmängija vigastus ei ole tõsine

09:11

Allika Inkeri Moser valiti Euroopa parimaks suvealade sportlaseks

08:32

Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

08:05

Mölder ja Tamm pääsesid Vaasas finaali

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

loetumad

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

10:40

TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

12.06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu

12.06

Aron näitas F1 vabatreeningul suurepärast kiirust

12.06

Meeste võrkpallikoondis pani Kosovo kiirelt paika

08:32

Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo