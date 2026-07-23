Lajal jõudis Bloomfield Hillsis veerandfinaali

Lajali selge punktiedu kujunes eelkõige suurepärase avaseti arvelt. Eesti esireketi serv töötas laitmatult, tõrjel õnnestus vastast pidevalt survestada ning tekkinud ründevõimalused realiseeris ta peaaegu eksimatult. Ka nelja tõrjegeimi peale kokku kogus Lajal rohkem punkte kui vastane (12:11), mis tõi kaks murret ja 6:2 setivõidu, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis leidis hispaanlane aga oma taseme üles, lüües juba esimeses servigeimis kaks ässa, kuigi avasetis ei kogunenud talle ühtegi.

Esialgu suutis Lajal oma servigeimid siiski kindlalt hoida, kuid seisul 4:4 lõpetas ta geimi lihtvea ja topeltveaga ning loovutas servi. Kuigi järgmises geimis teenis eestlane vastase servil 40:0 edu, pääses Llamaz Ruiz raskest seisust heade servidega ning vormistas setivõidu 6:4.

Otsustavas setis sattus Lajal kohe surve alla. Esimeses geimis päästis ta ühe ja kolmandas kaks murdepalli, aga viienda geimi ikkagi kaotas. Seejärel juhtus aga vastupidine, kui pärast murret langes Llamaz Ruizi mängutase. Lajal mängis kuuendas geimis mõned head punktid, aga suures osas andis siiski Llamas Ruiz ise oma servi ära ja viik oli taas majas 3:3.

Edasi muutus eestlase serv taas kindlamaks. Kumbki mängija enam murdepallini ei jõudnud ning kohtumise saatus otsustati tie-break'is.

Lajal oli minimurdega ees 2:1, aga ei saanud siis esimest servi sisse ja kaotas oma pallingul mõlemad punktid, siis veel kaks punkti tõrjel ja seis oli 2:5. Oma servil mängis Lajal seejärel kaks head punkti, ehkki 4:5 tuli võrgutripsu abiga. Seejärel mängis Lajal suurepärase punkti seisuks 5:5, sai järgmise punkti vastase eksimusest ning lõpetas kohtumise oma servil.

Kuigi esimese servi õnnestumisprotsent jäi Lajalil veidi madalamaks (61% vs 67%), lõi ta rohkem ässasid (12:5) ning võitis esimese servi punktidest suurema osa (77% vs 67%). Seejuures luges ka ATP Lajali pallingu kvaliteeti kõrgemaks (reiting 278 punkti Lajalil ja 268 Llamas Ruizil, tõrjereitingus oli vahe samuti Lajali kasuks (144:126). Ometi oli just eestlane see, kes seisis kõige lähemal kaotusele, jäädes otsustavas setis murdega taha ning tie-break'is 2:5 kaotusseisu.

Veerandfinaali vastane selgub alles neljapäeval, sest turniiril esimesena asetatud Alex Michelseni (USA, ATP 44.) teise ringi kohtumine jäi teisipäeval vihma tõttu pooleli. Michelsen võitis selle mängu napilt, kuid järgmist kohtumist Lloyd Harrisega (LAV, ATP 186.) enam samal päeval ei peetud. Just Michelsen või Harris on Lajali vastane veerandfinaalis.