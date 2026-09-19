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Bayern lõi kodupubliku ees seitse vastuseta väravat

Jalgpall
Harry Kane ja Michael Olise
Harry Kane ja Michael Olise Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

35-kordne Saksamaa jalgpallimeister Müncheni Bayern korraldas koduses kõrgliigas hävitustöö, kui alistas Berliini Unioni lausa 7:0.

Kodumurul mänginud Bayern läks kohtumist juhtima 18. minutil, mil Jamal Musiala kaugelt skoori tegi. 39. minutil realiseeris Harry Kane penalti ning sai sellega kirja oma 100. värava Bundesligas, tehes seda kiiremini kui ükski teine mängija ajaloos. Enne poolajapausi sai jala valgeks ka Prantsusmaa täht Michael Olise, kelle tabamus viis Bayerni poolajapausile 3:0 eduseisul.

Müncheni klubi hoog ei raugenud ka teisel poolajal, 54. minutil suunas Kane Olise tsenderduse peaga väravasse. 70. minutil sai tabamuse kirja Maroko mees Ismael Saibari.

Bayerni võidule pani hüüumärgi Olise, kes mängis 73. minutil üks-ühele olukorras värava üle ning keerutas kaks minutit hiljem kauglöögi külaliste väravavõrku, vormistades sellega kübaratriki ning 7:0 võidu.

Bayern on nelja mänguvooruga kogunud kolm võitu ja ühe viigi, kümne punktiga ollakse tabelis esikohal, kuid kolme võiduga alustanud Freiburgil ja Dortmundi Borussial (mõlemal 9 p) on võimalus järgmise mänguga mööda minna. Neljandal tabelireal jätkab seitsme punktiga Augsburg.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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