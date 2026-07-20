Lajal kaotas finaalis ülinapilt

Kohtumine algas Lajalile lootusrikkalt, kui ta murdis juba esimese seti kolmandas geimis Tomici servi nulliga. Tagantjärele selgus, et see jäigi kogu finaali ainsaks servimurdeks. Lajal kasutas üheksast murdepallist ära ühe, Tomic ei realiseerinud neljast ühtegi, kirjutab tennisnet.ee.

Teises setis avanes Lajalil suurepärane võimalus edu kasvatada, kui ta teenis viiendas geimis koguni viis murdepalli. Tomic pääses aga igal korral võimsate esimeste servidega ning murret ei sündinud. Tie-break'is juhtis Lajal minimurdega 3:2, kuid kaotas seejärel servil neli punkti järjest ning tie-breaki' 4:7.

Otsustavas setis oli Tomic oma servil kindlam. Lajal pidi viiendas geimis päästma kolm murdepalli ning seitsmendas geimis tulema välja 0:30 kaotusseisust. Sellegipoolest teenis Lajal eelkõige tänu heale kaitsemängule seisul 6:5 edu 40:30. Otsustavas tie-break'is haaras austraallane kiiresti 6:1 edu ning vormistas lõpuks 7:3 võidu.

Lajal võitis üldpunktid 118:114 ja võitis protsendiliselt rohkem punkte nii esimeselt kui ka teiselt servilt, ent Lajali kehvem esimese servi protsent tähendas, et arvuliselt sai Tomic sellelt servilt rohkem punkte.

Lajal on nüüd viiest Challenger-turniiri finaalist võitnud kaks. Juba sel nädalal ootab teda ees Bloomfield Hillsi Challenger 125 turniir, kus tal tuleb kaitsta mullu teenitud 100 punkti.

Ehkki Lajal kerkib täna edetabelis üheksa kohta ja tõuseb maailma 150. tennisistiks, võib ta järgmisel esmaspäeval edetabelis ülespoole liikuda vaid juhul, kui turniiri võidab. Juba Bloomfield Hillsi esimeses ringis on tal keeruline vastane Darwin Blanchi (USA, ATP 211.) näol. Tegemist on 18-aastase tõusva tähega, kes mullu mängis ka Knoxville'i finaalis.

Eesti teine reket Daniil Glinka sel nädalal võistlustules ei ole. Kui Lajal aga Bloomfield Hillsis vähemalt finaali ei jõua, kerkib Glinka ka mängimata järgmisel nädalal Eesti esireketiks.