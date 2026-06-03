14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

14-aastane Eesti tennisist Elizaveta Anikina tegi sel nädalal debüüdi profitennises, osaledes Osijekis W15 turniiril. Algus oli väga edukas – Anikina läbis kvalifikatsiooni ja pääses põhitabelisse.

Anikina alustas kvalifikatsiooni Aleksija Neskovici (Šveits) alistamisega 6:1, 6:0, aga siis sai pea sama kindlalt 6:1, 6:1 jagu ka valikturniiril esimesena asetatud Melinda Birost (Ungari). Tõsi, ungarlannal pole WTA edetabelikohta, nagu ka Anikina esmaspäevasel vastasel Leticia Solakovil (Saksamaa), kellega Eesti mängijal läks raskeks. Aga siiski väljus Anikina mängust 6:4, 3:6, 10:8 võiduga. Otsustavaks sai spurt kiires lõppmängus: seisult 3:5 läks Anikina 8:5 ette, vahendab tennisnet.ee.

Põhiturniiri avaringis kohtub Anikina Katerina Mandelikovaga (Tšehhi), kes on WTA edetabelis 1150. kohal.

Maileen Nuudi jõudis Hispaanias Ontinyenti W15 turniiril samuti põhiturniirile. Nuudi alistas kaks hispaanlannat, neist esimese väga raskelt, kui sai Maria Diago Martinist jagu 4:6, 6:2, 11:9. Teisipäeval võitis Nuudi juba kindlalt 6:2, 6:0 Jordina Fonti. Nuudi kohtub esimeses ringis Alba Maria Colomina Boludaga (Hispaania), kelle WTA edetabelikohta pole. Põhiturniirile sai Boluda vabapääsmega.

Kaks eestlannat ei saanud kvalifikatsioonist edasi. Andrea Roots võitis Monastiri W15 turniiril ühe mängu, aga kaotas edasipääsu otsustanud kohtumises Aurora Ursole (Itaalia) 4:6, 4:6. Ent Roots teeb kaasa ka paarismängus kus ta on koos Caterina Odorizziga (Itaalia) teisena asetatud. See pole ka ime, sest maailma paarismängu edetabelis on Roots 900. kohal. Teisipäeva õhtul võitsid Odorizzi/Roots Tuneesia paari Sarra Attig – Iamiss Houas 3:6, 6:3, 10:6.

Elizabeth Jürna üritas edasipääsu Montemor-o-Novo (Portugal) W50 turniirilt, aga sealne koosseis on ka tugevam. Siiski hakkas Jürna hästi vastu WTA 720. reketile Kristina Novakile (Sloveenia), kaotades 1:6, 6:4, 4:6.