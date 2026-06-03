X!

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: Les Petits As – Le Mondial Lacoste/Facebook
Tennis

14-aastane Eesti tennisist Elizaveta Anikina tegi sel nädalal debüüdi profitennises, osaledes Osijekis W15 turniiril. Algus oli väga edukas – Anikina läbis kvalifikatsiooni ja pääses põhitabelisse.

Anikina alustas kvalifikatsiooni Aleksija Neskovici (Šveits) alistamisega 6:1, 6:0, aga siis sai pea sama kindlalt 6:1, 6:1 jagu ka valikturniiril esimesena asetatud Melinda Birost (Ungari). Tõsi, ungarlannal pole WTA edetabelikohta, nagu ka Anikina esmaspäevasel vastasel Leticia Solakovil (Saksamaa), kellega Eesti mängijal läks raskeks. Aga siiski väljus Anikina mängust 6:4, 3:6, 10:8 võiduga. Otsustavaks sai spurt kiires lõppmängus: seisult 3:5 läks Anikina 8:5 ette, vahendab tennisnet.ee.

Põhiturniiri avaringis kohtub Anikina Katerina Mandelikovaga (Tšehhi), kes on WTA edetabelis 1150. kohal.

Maileen Nuudi jõudis Hispaanias Ontinyenti W15 turniiril samuti põhiturniirile. Nuudi alistas kaks hispaanlannat, neist esimese väga raskelt, kui sai Maria Diago Martinist jagu 4:6, 6:2, 11:9. Teisipäeval võitis Nuudi juba kindlalt 6:2, 6:0 Jordina Fonti. Nuudi kohtub esimeses ringis Alba Maria Colomina Boludaga (Hispaania), kelle WTA edetabelikohta pole. Põhiturniirile sai Boluda vabapääsmega.

Kaks eestlannat ei saanud kvalifikatsioonist edasi. Andrea Roots võitis Monastiri W15 turniiril ühe mängu, aga kaotas edasipääsu otsustanud kohtumises Aurora Ursole (Itaalia) 4:6, 4:6. Ent Roots teeb kaasa ka paarismängus kus ta on koos Caterina Odorizziga (Itaalia) teisena asetatud. See pole ka ime, sest maailma paarismängu edetabelis on Roots 900. kohal. Teisipäeva õhtul võitsid Odorizzi/Roots Tuneesia paari Sarra Attig – Iamiss Houas 3:6, 6:3, 10:6.

Elizabeth Jürna üritas edasipääsu Montemor-o-Novo (Portugal) W50 turniirilt, aga sealne koosseis on ka tugevam. Siiski hakkas Jürna hästi vastu WTA 720. reketile Kristina Novakile (Sloveenia), kaotades 1:6, 6:4, 4:6.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

02.06

Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

02.06

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

02.06

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

01.06

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

01.06

Zverev pääses taas kaheksa hulka, edasi ka Djokovici alistaja Fonseca

31.05

Ken Ink võitis Poolas karjääri kolmanda ITF J100 turniiri

31.05

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

30.05

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

30.05

Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

30.05

Ojakäär kaotas juunioride slämmivõitjale

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

multimeedia

sport.err.ee uudised

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

08:04

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

02.06

Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

02.06

Itaalias liiga võitnud Palts: väga palju oli elevust ja ärevust

02.06

ETV spordisaade, 2. juuni

02.06

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond Uuendatud

02.06

Talviku katkestas MM-etapil tehniliste probleemide tõttu mõlemad sõidud

02.06

Mai Narva tõusis EM-il seitsmendaks

02.06

Suri teenekas NBA treener Rick Adelman

02.06

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

02.06

Erko Aabrams krooniti Hydro GP MM-etapi võitjaks

02.06

Eesti parim ööpäevajooksja selgub Kohtla-Nõmmel

02.06

Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

02.06

Liverpooli legendid Keegan ja Dalglish võitlevad vähiga

02.06

Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

02.06

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

02.06

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

loetumad

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

02.06

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

02.06

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

02.06

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond Uuendatud

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

02.06

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

02.06

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo