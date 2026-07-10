Kontaveit ja Bouchard pidid Wimbledonis vastaste nappi paremust tunnistama

Kontaveit ja Bouchard jäid enda alagrupi viimases matšis 6:4, 6:7 (6), 8:10 alla sakslanna Sabine Lisckile ja britile Katie O'Brienile. Seejuures juhtisid Kontaveit ja Bouchard teises setis murdega 5:3, aga kaotasid siis kolm geimi järjest. Kiires lõppmängus pääsesid vastased 4:1 ette, Kontaveit ja Bouchard küll viigistasid, aga lõpuks jäid Lisicki ja O'Brien siiski 8:6 peale. Otsustava seti asemel mängiti kiire lõppmäng kümne punktini. Kontaveit ja Bouchard läksid seal 7:4 juhtima, aga Lisicki ja O'Brien võitsid siis viis punkti järjest ning võitsid lõpuks napilt 10:8.

Lisicki jõudis profikarjääri ajal maailma edetabelis 12. kohale ja mängis 2013. aastal Wimbledoni finaalis, kus pidi tunnistama prantslanna Marion Bartoli paremust. O'Brien on endine Suurbritannia esireket, kes maailma edetabelis oli karjääri tipphetkedel 84. real.

Kontaveit ja Bouchard said A-alagrupis ühe võidu ja kaks kaotust. Lisicki ja O'Brien teenisid kaks võitu ja ühe kaotuse. Selles alagrupis on pidamata veel üks matš – esimesed kaks mängu võitnud slovakk Dominika Cibulkova ja tšehh Barbora Strycova lähevad vastamisi mõlemad senised kohtumised kaotanud ameeriklanna Vania Kingi ja Kasahstani esindava Jaroslava Švedovaga.