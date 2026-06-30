Djokovic andis avaringis ära ühe seti

Kõigis neljas setis sai otsustavaks üks servimurre. Seitsmenda paigutusega Djokovic lõi matši jooksul 15 ässa, võitis esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest ning realiseeris kuuest murdepallist kolm. Yibing tegi rohkem äralööke (54:35), aga ka rohkem lihtvigu (40:26) ning suutis 11 murdevõimalusest ära kasutada ainult ühe.

Teises ringis läheb Djokovic vastamisi Kreeka esinumbri Stefanos Tsitsipasega (ATP 87.), kes sai 6:1, 6:4, 6:2 jagu prantslasest Hugo Gastonist (ATP 118.).

Samas tabeliosas alustas oma turniiri 12. asetatud venelane Andrei Rubljov (ATP 13.). Ta kohtus avaringis kaasmaalase Roman Safiulliniga (ATP 132.) ning kaotas neli tundi kestnud lahingu 4:6, 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:7 (12).

Lisaks Rubljovile pidid asetustega mängijatest reketid pakkima ka Casper Ruud (ATP 12.), Luciano Darderi (ATP 16.) ja kodupubliku toetust nautinud Cameron Norrie (ATP 29.).

Darderi jäi 6:7 (7), 5:7, 2:6 alla ameeriklasele Ethan Quinnile (ATP 47.) ning Norrie oli sunnitud tunnistama ameeriklase Michael Zhengi (ATP 144.) 6:7 (7), 6:2, 6:7 (2), 6:3, 7:6 (4) paremust.

Kaheksanda asetusega Daniil Medvedev (ATP 9.) pääses edasi suurema vaevata, alistades kogenud horvaadi Marin Cilici (ATP 62.) vähem kui kahe tunniga 6:1, 6:2, 6:4. Medvedevi järgmiseks vastaseks on hispaanlane Daniel Merida (ATP 84.).