Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

2023. aasta juulis Wimbledoni slämmiturniiril oma karjäärile joone alla tõmmanud Anett Kontaveit osaleb tänavu naiste legendide kutsetega paarismänguturniiril ning teenis koos kanadalanna Eugenie Bouchardiga teises matšis võidu.

Karjääri tipphetkel maailma teiseks reketiks kerkinud Kontaveit ning 2014. aastal Wimbledoni üksikmängu finaalis mänginud Bouchard teenisid ameeriklanna Vania Kingi ja 2008. aastal Kasashtani lipu alla kolinud Jaroslava Švedova üle 6:2, 6:4 võidu.

Esimeses matšis pidid Bouchard ja Kontaveit tunnistama aga Dominika Cibulkova ning Barbora Strycova paremust tulemusega 2:6, 6:4, 10.6.

Wimbledoni kutsetega turniiril osaleb kaheksa paari, kes on jagatud kahte gruppi. Paarid mängivad grupis omavahel läbi ning esikoha saajad kohtuvad finaalis. Kontaveit ja Bouchard kohutvad veel Sabine Lisicki ja Katie O'Brieniga.

Kontaveit on hoidnud end pärast karjääri lõppu heas vormis tänu padelile, Bouchard alustas kaks aastat tagasi profikarjääri pickleball'is.