Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

Kaks ja pool tundi kestnud matšis jäi Rõbakina otsustava seti alguses kohe kahe murdega taha, aga suutis seisu tasakaalustada ja kiiresse lõppmängu viia.

Vastavalt turniiri reeglitele mängitakse otsustava seti kiiret lõppmängu kümneni. Starodubtseva pani võidule aluse seisul 2:2 neli punkti järjest võttes. 6:3 pealt võttis ta veel kolm punkti järjest, saades nii hunniku matšpalle. Lõpuks võitis ukrainlanna 10:4.

Tennise profiajastul polnud Prantsusmaa lahtistel varem keegi naisüksikmängus viie kõrgema asetuse vastu otsustava seti kiiret lõppmängu võitnud.

Ukraina naistel oli hea päev, sest ka maailma kaheksas reket Elina Svitolina sai võidu. Ta alistas hispaanlanna Kaitlin Quevedo (WTA 126.) märksa lihtsamalt 6:0, 6:4.

Küll aga sai turniir otsa endise võitja Jelena Ostapenko (WTA 31.) jaoks. Ta kaotas teises ringis poolatar Magda Linettele (WTA 73.) 2:6, 6:2, 2:6.

See tähendab, et kolmandas ringis läheb Linette kokku kaasmaalase Iga Swiatekiga. Mitte kunagi varem pole Prantsusmaa lahtiste profiajastul ei meeste ega naiste põhitabelis kaks Poola tennisisti kokku läinud.