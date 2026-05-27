X!

Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

Tennis
Jelena Rõbakina
Jelena Rõbakina Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Tennise Prantsusmaa lahtiste naisüksikmängu teises ringis kaotas maailma edetabelis teist kohta hoidev Jelena Rõbakina ukrainlannale Julia Starodubtsevale (WTA 55.) 6:3, 1:6, 6:7 (4:10).

Kaks ja pool tundi kestnud matšis jäi Rõbakina otsustava seti alguses kohe kahe murdega taha, aga suutis seisu tasakaalustada ja kiiresse lõppmängu viia.

Vastavalt turniiri reeglitele mängitakse otsustava seti kiiret lõppmängu kümneni. Starodubtseva pani võidule aluse seisul 2:2 neli punkti järjest võttes. 6:3 pealt võttis ta veel kolm punkti järjest, saades nii hunniku matšpalle. Lõpuks võitis ukrainlanna 10:4.

Tennise profiajastul polnud Prantsusmaa lahtistel varem keegi naisüksikmängus viie kõrgema asetuse vastu otsustava seti kiiret lõppmängu võitnud.

Ukraina naistel oli hea päev, sest ka maailma kaheksas reket Elina Svitolina sai võidu. Ta alistas hispaanlanna Kaitlin Quevedo (WTA 126.) märksa lihtsamalt 6:0, 6:4.

Küll aga sai turniir otsa endise võitja Jelena Ostapenko (WTA 31.) jaoks. Ta kaotas teises ringis poolatar Magda Linettele (WTA 73.) 2:6, 6:2, 2:6.

See tähendab, et kolmandas ringis läheb Linette kokku kaasmaalase Iga Swiatekiga. Mitte kunagi varem pole Prantsusmaa lahtiste profiajastul ei meeste ega naiste põhitabelis kaks Poola tennisisti kokku läinud.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

19:22

Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

15:42

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

09:11

Sinner sai 30. võidu järjest

26.05

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

26.05

17-aastane prantslane pääses kodusel slämmiturniiril teise ringi

26.05

Sabalenka lubas hispaanlannale kolm murret, aga alustas Pariisis võiduga

25.05

Vanameister Wawrinka jättis Roland Garrosi väljakutega hüvasti

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

25.05

Slämmiliiv ei olnud ka tänavu Taylor Fritzile hea koht

24.05

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

24.05

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Hamburgi turniiri võitis kvalifikatsioonist alustanud Peruu üllatusmees

23.05

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

22.05

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:22

Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

19:02

Kolm Eesti kardisportlast startis EM-etapil Belgias

18:46

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

18:07

Ringrajasõitja Alex Reimann tõusis Zandvoortis pjedestaalile

17:35

Kasper Schmeichel riputab vastu tahtmist kindad varna

17:19

Eesti rattaorienteeruja Anett Liisa Parts tuli noorte EM-il hõbedale

16:41

Selgus Hollandi jalgpallikoondise koosseis MM-finaalturniiriks

16:05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

15:42

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

15:07

Eesti aerutaja võitis kõrgetasemelisel regatil kolm medalit

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

13:46

Nazarov välihooajal ei võistle

13:12

Sinjavski väravasööt aitas Baniku kõrgliiga lävepakust ühe jalaga üle

12:29

Mai Narva on EM-i hästi alustanud

11:51

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks

11:22

Eesti võimlemistipud alustavad Bulgaarias Euroopa meistrivõistlusi

10:55

Barcelona talismanist huvitub ambitsioonikas Inglise klubi

10:13

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

09:44

Vegas Golden Knights jõudis Stanley karikavõistlustel finaali

09:11

Sinner sai 30. võidu järjest

loetumad

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

08:42

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

26.05

Drelli koduklubi vormistas mai alguses pooleli jäetud mängus võidu

26.05

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

08:10

Oklahoma City Thunder võitis viienda mängu ja asus seeriat juhtima

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo