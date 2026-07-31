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Nuudi saatis esimese asetusega vastase reketeid pakkima

Tennis
Maileen Nuudi.
Maileen Nuudi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Tennisist Maileen Nuudi (WTA 1143.) jõudis Savitaipales toimuval ITF-i W15 tenniseturniiril poolfinaali.

Nuudi kohtus reedeses veerandfinaalis kreeklanna Valentini Grammatikopuolouga (WTA 557.), kes sai turniiriks esimese asetuse. Eestlanna võitis avaseti 6:3, kaotas seejärel järgmise seti kuivalt 0:6, aga pani otsustavas setis oma paremuse maksma taas numbritega 6:3. Kohtumine kestis tund ja 56 minutit.

Poolfinaalis on Nuudi vastaseks neljanda asetusega lätlanna Elza Tomas (WTA 730.), kes oli 6:3, 6:4 üle kaheksanda asetusega itaallannast Beatrice Stagnost (WTA 1004.).

Samal turniiril paarismängus poolfinaali jõudnud Andrea Roots pidi koos rumeenlannast paarilise Alexia Lavinia Puiaciga reedel kaotuse vastu võtma, tunnistades Alice Soulie (Prantsusmaa) ja Ema Kovacevici (Belgia) 6:3, 6:0 paremust.

Toimetaja: Henrik Laever

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