Granollers ja Zeballos kaitsesid edukalt suure slämmi tiitlit

40-aastane Granollers ja temast aasta vanem Zeballos said turniiriks esimese asetuse ja õigustasid oma favoriidi staatust. Nad ei kaotanud turniiri jooksul ühtegi setti ning alistasid laupäevases finaalis teisena asetatud Soome - Suurbritannia paari Harri Heliövaara ja Henry Patteni veidi enam kui tund aega kestnud mängus kindlalt 6:4, 6:2.

Granollers ja Zeballos ühendasid jõud 2019. aastal. Nad jõudsid järgnevate aastate jooksul mitmel korral suure slämmi turniiril finaali, kuid võitsid esimese slämmitiitli alles mullustel Prantsusmaa lahtistel. Seejärel saatis neid edu ka sügise alguses USA lahtistel ja nüüd uuesti Roland Garrosi väljakutel.

Hoolimata kaotusest tõusevad Heliövaara ja Patten esmaspäeval avaldatavas värskes maailma edetabelis meeste paarismängus esikohale.