X!

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

Tennis
Jakub Menšik
Jakub Menšik Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

20-aastane tšehh Jakub Menšik alistas Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel tõusvate tähtede vastasseisus brasiillase Joao Fonseca ja jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali.

Menšik (ATP 27.) oli endast aasta nooremast Fonsecast (ATP 30.) kaks tundi ja 44 minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:3, 7:6 (3) üle.

Esimeses setis murdis Menšik korra ja teises setis kahel korral Fonseca servi, aga siis kaotas kolmanda alustuseks kohe ise enda pallingugeimi. Lõpuks murdsid mõlemad selles setis kahel korral vastase servi, seejuures seisul 5:4 oli Fonsecal enda pallingul settpall, aga Menšik suutis murda. 5:6 taga olles servides päästis Fonseca kuus matšpalli ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus Menšik asus kindlalt juhtima ja vormistas seitsmendal matšpallil võidu.

"Alustasime pisut närviliselt, aga lõpus näitasime juba mõlemad päris suurepärast mängu. Olen väga õnnelik, et suutsin tagasi tulla – olin kolmandas setis murdega maas. Aga olen rahul, et suutsin keskenduda ja lõpuni võidelda," rõõmustas Menšik.

Viimati oli Roland Garrosi turniiril nii noore koosseisuga veerandfinaal aastal 2006, kui 20-aastane Rafael Nadal alistas 19-aastase Novak Djokovici.

Esimest korda slämmiturniiril nelja parema sekka jõudnud Menšik läheb poolfinaalis vastamisi teisena asetatud Saksamaa mängija Alexander Zvereviga (ATP 3.), kes lõpetas 19-aastase hispaanlase Rafael Jodari (ATP 29.) turniiri, jäädes peale 7:6 (3), 6:1, 6:3.

Menšik ja Zverev on omavahel varem korra mänginud – veidi enam kui kuu aega tagasi võitis Zverev liival peetud Madridi Mastersi kaheksandikfinaalmatši 6:4, 6:7 (4), 6:3.

Zverevile on see tänavu teine slämmiturniiri poolfinaal, sama kaugele jõudis ta ka Austraalia lahtistel. Pariisis on Zverev varem korra jõudnud finaali – 2024. aastal. Toona jäi ta viies setis alla Carlos Alcarazile.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

02.06

Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

02.06

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

02.06

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

01.06

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

01.06

Zverev pääses taas kaheksa hulka, edasi ka Djokovici alistaja Fonseca

31.05

Ken Ink võitis Poolas karjääri kolmanda ITF J100 turniiri

31.05

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

30.05

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

30.05

Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

30.05

Ojakäär kaotas juunioride slämmivõitjale

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

multimeedia

sport.err.ee uudised

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

08:04

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

02.06

Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

02.06

Itaalias liiga võitnud Palts: väga palju oli elevust ja ärevust

02.06

ETV spordisaade, 2. juuni

02.06

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond Uuendatud

02.06

Talviku katkestas MM-etapil tehniliste probleemide tõttu mõlemad sõidud

02.06

Mai Narva tõusis EM-il seitsmendaks

02.06

Suri teenekas NBA treener Rick Adelman

02.06

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

02.06

Erko Aabrams krooniti Hydro GP MM-etapi võitjaks

02.06

Eesti parim ööpäevajooksja selgub Kohtla-Nõmmel

02.06

Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

02.06

Liverpooli legendid Keegan ja Dalglish võitlevad vähiga

02.06

Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

02.06

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

02.06

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

loetumad

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

02.06

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

02.06

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

02.06

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond Uuendatud

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

02.06

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

02.06

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo