Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

Menšik (ATP 27.) oli endast aasta nooremast Fonsecast (ATP 30.) kaks tundi ja 44 minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:3, 7:6 (3) üle.

Esimeses setis murdis Menšik korra ja teises setis kahel korral Fonseca servi, aga siis kaotas kolmanda alustuseks kohe ise enda pallingugeimi. Lõpuks murdsid mõlemad selles setis kahel korral vastase servi, seejuures seisul 5:4 oli Fonsecal enda pallingul settpall, aga Menšik suutis murda. 5:6 taga olles servides päästis Fonseca kuus matšpalli ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus Menšik asus kindlalt juhtima ja vormistas seitsmendal matšpallil võidu.

"Alustasime pisut närviliselt, aga lõpus näitasime juba mõlemad päris suurepärast mängu. Olen väga õnnelik, et suutsin tagasi tulla – olin kolmandas setis murdega maas. Aga olen rahul, et suutsin keskenduda ja lõpuni võidelda," rõõmustas Menšik.

Viimati oli Roland Garrosi turniiril nii noore koosseisuga veerandfinaal aastal 2006, kui 20-aastane Rafael Nadal alistas 19-aastase Novak Djokovici.

Esimest korda slämmiturniiril nelja parema sekka jõudnud Menšik läheb poolfinaalis vastamisi teisena asetatud Saksamaa mängija Alexander Zvereviga (ATP 3.), kes lõpetas 19-aastase hispaanlase Rafael Jodari (ATP 29.) turniiri, jäädes peale 7:6 (3), 6:1, 6:3.

Menšik ja Zverev on omavahel varem korra mänginud – veidi enam kui kuu aega tagasi võitis Zverev liival peetud Madridi Mastersi kaheksandikfinaalmatši 6:4, 6:7 (4), 6:3.

Zverevile on see tänavu teine slämmiturniiri poolfinaal, sama kaugele jõudis ta ka Austraalia lahtistel. Pariisis on Zverev varem korra jõudnud finaali – 2024. aastal. Toona jäi ta viies setis alla Carlos Alcarazile.