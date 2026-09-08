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Neljast neli: Zverev pääses slämmiturniiril taas veerandfinaali

Tennis
Alexander Zverev.
Alexander Zverev. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel said meeste üksikmängus paika kõik veerandfinaalpaarid.

Kõrgeima asetusega Alexander Zverev (ATP 2.) alistas 16 parema seas kaks ja pool tundi kestnud mängus 21. asetusega itaallase Luciano Darderi (ATP 22.) 6:2, 6:2, 7:6 (3).

13 serviässa löönud Zverevi esimese servi õnnestumise protsent oli 72 ja ta võttis esimeselt servilt koguni 86 protsenti punktidest. Seitsme topeltveaga patustanud Darderi vastavad näitajad olid 46 ja 83. Zverevil avanes kokku 17 murdevõimalust, aga ta suutis neist ära kasutada vaid neli. Vastane oli edukas oma ainsal murdepallil.

Zverev on ainsa meestennisistina jõudnud sel aastal kõigil neljal slämmiturniiril veerandfinaali. Austraalia lahtistel jäi sakslase laeks lõpuks poolfinaal, ent ta triumfeeris Prantsusmaa lahtistel ning mängis finaalis ka Wimbledonis.

Seekord läheb Zverev veerandfinaalis vastamisi hollandlase Botic van de Zandschulpiga (ATP 70.), kes oli üle viie tunni kestnud maratonlahingus 3:6, 6:7 (0), 7:6 (7), 7:6 (3), 6:4 üle prantslasest Arthur Geast (ATP 87.).

21-aastasest Alexander Blockxist (ATP 34.) sai esimene Belgia meestennisist, kes pääsenud USA lahtistel kaheksa parema sekka, kui lülitas 6:3, 4:6, 7:5, 7:5 võiduga konkurentsist välja 24. asetusega argentiinlase Francisco Cerundolo (ATP 25.). Blockx säilitas kogu kohtumise vältel külma närvi, päästes vastase 17 murdepallist lausa 14.

Belglase järgmiseks vastaseks on venelane Karen Hatšanov (ATP 50.), kes sai 7:5, 4:6, 6:7 (6), 6:1, 6:4 jagu 14. asetusega ameeriklasest Learner Tienist (ATP 15.).

Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad omavahel Carlos Alcaraz (ATP 3.) - Ben Shelton (ATP 9.) ning Frances Tiafoe (ATP 12.) - Alex Michelsen (ATP 46.).

Toimetaja: Henrik Laever

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