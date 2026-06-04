Anikina langes Horvaatias välja

Mäng oli tasavägisem kui numbrid näitavad ja selle tunnistuseks ka kohtumise kestus – tund ja 44 minutit. Teises setis oli kõigis kuues esimeses geimis vähemalt korra tablool seis 40:40. Anikina võitles 12 punkti kestnud geimi järel välja seisu 2:3, aga järgmises geimis jäi tal kolm murdepalli kasutamata ja seejärel võitis Mandelikova viimased geimid juba kindlalt, vahendab Tennisnet.ee.

Siiski oli 14-aastase Anikina debüüt profiturniiril õnnestunud, sest ta võitis kvalifikatsioonis kolm mängu. Kuna võrdlus käib ainult kõige tugevamatega, siis tuleb mainida, et Kaia Kanepi võitis esimese ITF-i turniiri 15 aasta ja kahe nädala ning Anett Kontaveit 15 aasta ja ühe kuu vanuselt.