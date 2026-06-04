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Anikina langes Horvaatias välja

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: Les Petits As – Le Mondial Lacoste/Facebook
Tennis

Eesti tenniselootus Elizaveta Anikina kaotas ITF-i W15 turniiril vihma tõttu päeva võrra hiljem peetud avaringi mängus Katerina Mandelikovale (Tšehhi, WTA 1170.) 1:6, 2:6.

Mäng oli tasavägisem kui numbrid näitavad ja selle tunnistuseks ka kohtumise kestus – tund ja 44 minutit. Teises setis oli kõigis kuues esimeses geimis vähemalt korra tablool seis 40:40. Anikina võitles 12 punkti kestnud geimi järel välja seisu 2:3, aga järgmises geimis jäi tal kolm murdepalli kasutamata ja seejärel võitis Mandelikova viimased geimid juba kindlalt, vahendab Tennisnet.ee.

Siiski oli 14-aastase Anikina debüüt profiturniiril õnnestunud, sest ta võitis kvalifikatsioonis kolm mängu. Kuna võrdlus käib ainult kõige tugevamatega, siis tuleb mainida, et Kaia Kanepi võitis esimese ITF-i turniiri 15 aasta ja kahe nädala ning Anett Kontaveit 15 aasta ja ühe kuu vanuselt.

Toimetaja: Henrik Laever

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