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Eesti tennisenaiskond võitis Billie Jean King Cupil Luksemburgi 3:0

Tennis
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Eesti tennisenaiskond pärast matše
Eesti tennisenaiskond pärast matše Autor/allikas: Eesti Tennise Liit
Tennis

Eesti naiskond alistas Billie Jean King Cupi III grupi Euroopa tsooni turniiril Luksemburgi 3:0, kindlustades matšivõidu juba üksikmängude järel ja vormistades lõppskoori paarismängus.

Päeva avamängus usaldas kapten Märten Tamla teise reketi koha 14-aastasele Elizaveta Anikinale, kes tõi Eestile avapunkti. Noor eestlanna alistas Eleonora Molinaro kolmes setis 6:3, 4:6, 6:2. Otsustavas setis pääses Anikina keerulisest seisust, kui jäi oma servil 0:1 ja 0:40 taha, kuid pööras seejärel mängu enda kasuks ning võitis kuuest järgmisest geimist viis, vahendab Tennisnet.ee.

Teises üksikmängus ei jätnud Eesti esireket Elena Malõgina (WTA 311.) Marie Weckerlele (WTA 594.) võimalust. Tasavägiselt alanud kohtumises oli seis avasetis 3:3, kuid seejärel võitis Malõgina kaheksa geimi järjest ja vormistas lõpuks kindla 6:3, 6:1 võidu.

Paarismängus alistasid Ingrid Neel ja Laura Rahnel Leila Fabbri ning Onalee Wagneri 6:0, 6:3, vormistades Eestile 3:0 matšivõidu.

Eesti kohtub reedel alagrupi viimases kohtumises Andorraga. Selle mängu võitja kindlustab suure tõenäosusega alagrupi esikoha ja pääsu järgmisse faasi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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