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Seitse settpalli päästnud Kenin alistas 46-aastase Williamsi

Tennis
Sofia Kenin ja Venus Williams
Sofia Kenin ja Venus Williams Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Endine maailma esireket ja kahekordne USA lahtiste tennisemeistrivõistluste võitja, 46-aastane Venus Williams piirdus tänavusel turniiril avaringiga.

Korraldajate vabapääsmega turniirile saanud Williams (WTA 618.) jäi tund ja 48 minutit kestnud kohtumises 2:6, 6:7 (6) alla 27-aastasele Sofia Keninile (WTA 110.). Moskvas sündinud, aga USA-d esindav Kenin pääses samuti põhiturniirile tänu korraldajate vabapääsmele.

Avaseti võitis Kenin kindlalt, aga teises setis näitas Williams südikat mängu, võites 2:4 kaotusseisust kolm geimi järjest, minnes 5:4 juhtima. Seejärel päästis Kenin enda pallingul kolm murdepalli, mis olid ühtlasi ka settpallid ega suutnud siis Williamsi pallingul nelja murdevõimalust realiseerida. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus Williams pääses 6:2 juhtima, aga Kenin võitis siis kuus punkti järjest, päästes ühtekokku seitse settpalli.

Viimati pääses Kenin USA lahtistel avaringist edasi kaks aastat tagasi, tänavu jõudis ta teist korda slämmiturniiril teise ringi, samaga sai ta hakkama ka Wimbledonis.

Eelmise aasta suvel võistlustulle naasnud Williams on vabapääsmetega pääsenud 15 turniirile ning tal on kirjas üks võit ja 15 kaotust. Ainsa võidu sai ta mullu enda esimesel turniiril Washingtonis, pärast seda on ta kaotanud 15 mängu järjest.

Asetatud mängijaist langes avapäeval konkurentsist välja 27. paigutusega tšehhitar Barbora Krejcikova (WTA 29.), kes jäi 6:7 (4), 2:6 alla Usbekistani esindavale Kamilla Rahhimovale (WTA 92.).

Kodupubliku ees mängiv kolmanda asetusega Jessica Pegula alistas 6:3, 6:2 rumeenlanna Elena Gabriela Ruse (WTA 64.), üheksandana paigutatud ukrainlanna Elina Svitolina oli kindlalt 6:1, 6:2 üle argentiinlanna Solana Sierrast (WTA 91.) ning 11. asetatud ukrainlanna Marta Kostjuk oli 6:4, 6:1 parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud austraallanna Storm Hunterist (WTA 169.).

Toimetaja: Maarja Värv

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