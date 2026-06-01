Tiit Karuks lahkab kuukommentaaris olukorda EOK presidendivalimiste eel

Eluratas veereb. 18. juunil koguneb Eesti Olümpiakomitee täiskogu, et valida olümpiaorganisatsiooni uus president. Seni täidab presidendikohuseid Kersti Kaljulaidi meeskonna üks asepresidentidest Gerd Kanter.

EOK presidendikandidaatide esitamise tähtaeg lõppes 21. mai südaööl, kandideerivad Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Vajaliku 15 toetushääle kogumine polnud kummalegi probleem: Teigamäele avaldas toetust 44, Tudebergile 18 EOK liiget.

19 aastat Eesti Kergejõustikuliitu ohjanud, aastaid EOK täitevkomiteesse kuulunud ja 2024. aastal Kersti Kaljulaidi ja Urmas Sõõrumaa kõrval EOK presidendiks kandideerinud Teigamäe 44 toetaja hulgas on olulisemate olümpiaalade liidud, pallimänguliidud pluss näiteks Jaak Uudmäe, Erika Salumäe, Urmas Sõõrumaa.

Teigamäe jaoks olulised märksõnad on "tippsport" ja "medalid", vahest ka Sildarude saaga foonil turvalise spordi olulisus. Ja veel: ta leiab, et spordis on vaja töörahu ja vähem vastandamist.

Laskesuusatajana tuntust kogunud, 1988–1992 Eesti Televisiooni sporditoimetajana töötanud ja hiljem pikki aastaid ettevõtluses toimetanud Tudeberg teatas kandideerimisest kaheteistkümnendal tunnil. Tema 18 toetaja seas on näiteks poksi- ja tõsteliit, aga ka Erki Nool, Irina Embrich, Tõnu Endrekson.

Oma seisukohtade tutvustamiseks saatis Tudeberg EOK liikmetele ingliskeelse kirja, milles pakkus välja liikumise "Päris elu tehisintellekti vastu" idee. Siinkohal väljavõte 63-aastase Tudebergi kõnealusest kirjast: "Üleminek uuele maailmakorrale on juba alanud. Suurt osa maailmast ja sõdu juhivad üle 70-aastased ja ettevõtteid üle 60-aastased. Enamik neist naudivad lihtsalt oma mugavustsooni. [---] Teadlik tehisintellekt ei tohi võtta inimestelt lootust, armastust ja tegelikke tundeid. Peame leidma viisi, kuidas neid aidata. See tekitab küsimuse, kuivõrd kiiresti suudame kohaneda muutuvate oludega."

Selline mõttelend. Need lõigud noppisin 23. mai Õhtulehes ilmunud Andres Vaheri loost, milles tutvustati presidendikandidaat Tudebergi seisukohti. Kõnekas on loo pealkiri "Kas Tudebergi pöördumine annab talle võimaluse või võtab lootuse".

Presidendirallis on eriarvamusele jäänud Eesti Tenniseliit: nad ei toeta presidendikandidaadina ei Teigamäge ega Tudebergi. Nende hinnangul tuleks EOK president valida sügisel, seni täidaks presidendikohuseid Gerd Kanter.

Ja veel. Postimehe 25. mai digiversioonist leidsin kirjatüki, milles Priit Pullerits 18. juuni valimisi lausa näitemänguks nimetas. Sellele osutas juba loo pealkiri "Ettevaatust, EOK presidendivalimistest tehakse meile näitemäng". Selgitav lõik kõnealusest loost: "Võitjaks peab saama ettevõtja, Eesti Kergejõustikuliidu kauane endine president Erich Teigamägi. Sama hästi kui eelviimasel tunnil konkurentsi tõmmatud Even Tudebergi roll on Teigamäe rivaalina jätta pelgalt mulje, et valimised tulevad demokraatlikud, mitme kandidaadiga."

Arvan, et see kirjatükk peegeldab eelkõige Pulleritsu loodud maailma ja kuulub pigem rubriiki "Vanemtoimetaja Pullerits teab ja arvab".

Lõpetuseks nendin nagu aprillilligi kommentaaris: nii need asjad toimivad – eesti poliitikas, eesti spordis, eesti elus.