Böckleri klubi hooaeg algas napi kaotusega

Mäng kulges tasavägiselt, aga viimasel perioodil oli valdavalt juhtimas siiski Gornik. Vastaste tagamängija Deon Edwini kaugvise 20 sekundit enne lõppu kindlustas seisul 83:83 aga lisaaja.

Lisaajal pääses Anwil juhtima 88:84 ja kuigi külalised suutsid vahe mängida minimaalseks, siis tuli hooaega alustada sellegipoolest kaotusega.

Böckler viibis platsil 35 minutit ehk oma võistkonnas kõige enam. Ta viskas 12 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/4, vabavisked 2/2), võttis seitse lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, pani ühe kulbi, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga.

Adam Rohosy juunior oli Gorniki parim 19 punktiga, Michaelyn Scott lisas 18 silma. Võitjatele tõi Emmanuel Lecomte 19 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu.

Walbrychi Gorniki järgmine mäng toimub esmaspäeval, 12. oktoobril võõrsil Ostrow Wielkopolskiga.