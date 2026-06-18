Nool: spordirahvas võib rahule jääda, kodurahu on saavutatud

Ühes EOK presidendivalimistega lõppes neljapäeval ka senise presidendi kohusetäitja Gerd Kanteri ametiaeg. "Ma arvan, et hoolimata sellest lühikesest ajast sai päris palju tehtud," sõnas Kanter neljapäeval ERR-iga rääkides.

"Selle üle, millises seisus me EOK üle anname, ei ole küll põhjust häbi tunda. Pigem on väga hea üle anda asjad, mis tahavad hoogu juurde, aga suures pildis on asjad hästi," arvas olümpiavõitja.

EOK täitevkomitee liige Erki Nool oli üks neist, kes oli kevadel eelmise presidendi Kersti Kaljulaidi suhtes väga kriitiline ning andis aprillis oma hääle erakorralise üldkogu toimumiseks. "Kui paar kuud tagasi oli demokraatlik valimine ja täna ka valiti president esimeses voorus, võib spordirahvas sellega rahule jääda. Kodurahu, mida enamus spordialad ja liidud ootavad, on tänasega saavutatud," sõnas Nool.

"Uus president ja asepresidendid peaksid tegema pikaaegsema nägemuse Eesti spordist. Oleme väga uhked: 55 aastat TV 10 Olümpiastarti, aga kui hakkame reaalselt numbreid vaatama, siis meie laste liiikumise võimekus on paari viimase kümnendiga oluliselt vähenenud," tõdes Nool.

"EOK peab väga pikaajaliselt, strateegiliselt vaatama, kuidas lapsed liikuma saame. Hallipäistega nagu mina on rong võib-olla läinud, aga minu hinnangul peaks tähelepanu suunama noortele. Kui tahame võistkondi olümpiale välja saata, peame noorte aluspüramiidi arendamisega tõsiselt tegelema," lisas endine kümnevõistleja.