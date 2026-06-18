Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi

Teigamägi valiti EOK presidendiks esimeses hääletusvoorus, kogudes täiskogu koosolekul kohal olnud 113 liikme seas 79 häält. Tema vastaskandidaat Even Tudeberg sai 32 häält. Kaks hääletussedelit olid kehtetud.

Teigamägi on ettevõtja ja spordijuht, kes oli aastatel 2006–2025 Eesti Kergejõustikuliidu president ning on varasemalt kuulunud ka Eesti Olümpiakomitee juhtorganitesse. EOK uus president asub ametisse kohe ja juhib organisatsiooni kuni järgmiste korraliste valimisteni, mis toimuvad 2028. aasta sügisel.

Teigamägi asepresidentideks kinnitati kahekordne purjetamise olümpiamedalist ning spordijuht Tõnu Tõniste, üle 30 aasta Eesti ja Euroopa jalgpalli arendamisega seotud olnud Anne Rei, pikaaegne Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu ning endine rahvusvahelise orienteerumisföderatsiooni president Leho Haldna.

Pärast senise täitevkomitee tagasiastumist kinnitati kuni 2028. aasta sügiseni uus täitevkomitee koosseisus Erich Teigamägi, Leho Haldna, Anne Rei, Priit Sarapuu, Tõnu Tõniste, Johanna Talihärm, Allar Raja, Natalja Inno, Hanno Pevkur, Raivo Rand, Marti Hääl, Mihkel Mardna, Toomas Tõnise, Assar Jõepera, Erki Nool, Mihhail Kõlvart, Kristjan Port ja Saskia Alusalu.

Enne hääletust:

"Seisan siin suure tänu ja vastutustundega," alustas kandidaatidest esimesena kõnepulti astunud Teigamägi neljapäevasel istungil. "Eesti sport pole minu jaoks kunagi olnud ainult tulemused, medalid või ametikohad. Need on inimesed, kes lähevad trenni, kui teised alles magavad; treenerid, kes märkavad annet enne, kui laps seda usub; lapsevanemad, kes innustavad, ootavad ja toetavad. Spordientusiastid, kes veavad alaliite ja maakondlikke spordiliite ning vabatahtlikud, kes seisavad võistlustel tunde sageli suurema tähelepanuta. Ja sportlased, kes tulevad pärast ebaõnnestumist tagasi, sest nad usuvad paremasse homsesse."

"Eesti spordi tegelik jõud ei sünni EOK kabinetis, vaid treeningutel, klubides ja võistlustel, treeneri kannatlikus töös, lapsevanema toetuses ja vabatahtlike panuses. Kandideerin, sest usun Eesti sportlastesse, treeneritesse ja tugivõrgustikku. Usun, et päev-päevalt saab igapäevane liikumisharjumus tavapäraseks elu osaks," lisas Teigamägi.

Tudeberg toonitas oma kõnes, et EOK prioriteediks peab olema tippsport ning tõi veelkord välja, et treeneritööd peab senisest enam väärtustama. "Taasiseseisvudes ja oma õigusi taastades saatis paljusi meie tegevusi võimas tahe ja vankumatu koostöösoov," alustas Tudeberg. "Olime üsna vaesed, aga igaühe nõu ja abi kasutati oskuslikult ära. Usun, et ka täna on igaühe südames väike leek, millega kustutame vaidluste perioodi ja avame tee võitudele. EOK peab olema strateegiline juht Eesti spordis, EOK juhi ülesanne ei ole otsustada, kel on õigus toetusele, vaid ta peab suunama süsteemi, kus need õigused moodustavad terviku."

"Olümpiamedali võit eeldab kõigi koostööd," jätkas Tudeberg. "EOK peab seisma selle eest, et treener oleks väärikalt tasustatud ning hoitud. Treener kujundab iseloomu, enesejuhtimist, koostööd ja elu hoiakuid. Tuleks läbi viia treenerite ja kõrghariduse audit ning luua arendusmudel noortele treeneritele," lisas ta.

Neljapäevase istungi alguses võeti EOK liikmeks Rahvusvahelise Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liige, laskesuusataja Johanna Talihärm. Et MTÜ Eesti Takistuskrossi Liit ega MTÜ Eesti Softpall Baseball5 Liit hääletusel liikmeteks ei võetud, on EOK-l alates neljapäevast nüüd 124 liiget.

Järgmised EOK presidendivalimised toimuvad 2028. aasta sügisel ehk pärast Los Angelese suveolümpiamänge.

Enne neljapäevast istungit:

EOK presidendiks kandideerivad endine kergejõustikuliidu juht Erich Teigamägi ning kunagine tippsportlane ja aastatel 2000-02 laskesuusatamisföderatsiooni presidendiks olnud Even Tudeberg.

Eesti olümpiakomitee 123 liikmest esitasid mais presidendikandidaadi 62 liiget: Teigamägi toetas siis 44, Tudebergi 18 EOK liiget. Presidenti saab neljapäeval valida vaid juhul, kui täiskogule ilmub vähemalt 63 liiget.

Valimiste esimeses voorus selgub uus president juhul, kui ta saab täiskogule kohale tulnud liikmetelt üle poolte häältest. Presidendivalimiste esimene voor algab Hiltoni hotellis kell 13.

Eeldatav ajakava:

12–12.50 Presidendikandidaatide kõned + küsimused saalist (meedia küsimusi esitada ei saa)

13–13.15 Presidendi valimine

13.30-13.40 Presidendivalimise 1. vooru tulemused, kõned. Kui läheb valimine 2. vooru, tulevad vastavad muudatused kohapeal

13.40 Valitud presidendi kõne