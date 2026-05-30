Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

Tennise Prantsusmaa lahtiste naisüksikmängu kolmandas ringis kaotas tiitlikaitsja Coco Gauff (WTA 4.) laupäeval Anastasia Potapovale (WTA 30.) 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

Seejuures oli Gauff esimeses setis taga 2:4, aga murdis siis kahel korral Austriat esindava venelanna pallingu ja jõudis ühe seti kaugusele neljandast ringist. Järgmises setis jäi Gauff taha 2:5, aga suutis viia seti kiiresse lõppmängu, kus Potapova jäi siiski kindlalt peale.

Kolmandas setis pääses Gauff juhtima 3:1, aga järgmisest kuuest geimist võitis tema vastane viis ja vormistas edasipääsu esimeselt matšpallilt.

Mõlemad mängijad paistsid silma paljude lihtvigadega: Gauffil kogunes neid 46, Potapoval koguni 56. Austria esindaja arvele kogunes ka kaheksa topeltviga ja tema esimese servi õnnestumise protsent oli vaid 48, aga sellest hoolimata oli ta otsustavatel hetkedel parem.

Ühtlasi tähistas see Potapovale kolmandat võitu järjest Gauffi üle, kuid kaks eelmist mängu toimusid 2023. aastal. Samas sai temast esimene Austria tennisist, kes alistanud suurturniiridel tiitlikaitsja. Eelnevalt olid riigi esindajad saanud 13 kaotust järjest.

Toimetaja: Siim Boikov

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

