Keys tõrjus võidumängus viis matšpalli, Rõbakina ja Gauff samuti edasi

Maailma edetabelis 24. real paiknev Keys kaotas Bondari (WTA 73.) vastu avaseti 5:7, kuid suutis tasavägises kohtumises teise seti võita tulemusega 6:4. Otsustavas setis jäi ameeriklanna aga 2:5 kaotusseisu ning Bondar sai järgmises kahes geimis tervenisti viis võimalust matš lõpetada, kuid ameeriklanna näitas sisu ja viis kohtumise otsustavasse lõppmängu.

Seal jäi Keys küll 3:5 kaotusseisu, aga võitis järgmised seitse punkti ning vormistas 5:7, 6:4, 7:6 (5) võidu. "Oli see alles mäng! Ma ei muretsenud kordagi. Me kõik arvasime, et ma võtan selle ära, eks?" naeris ameeriklanna pärast matši lõppu. "Pidin endale meenutama, et matš pole läbi ja tuleb lihtsalt järgmine punkt ära mängida. Siin mängimine on imeline, nende fännide ees olla on parim kingitus."

Keys kohtub järgmises ringis hiinlanna Qinwen Zhengiga (WTA 121.).

2023. aastal kodusel slämmiturniiril võidutsenud Coco Gauff (WTA 4.) tagas samuti edasipääsu, kui alistas kahe tunniga Paula Badosa (WTA 87.) 6:4, 7:6 (5). Kolmandas ringis tuleb talle vastu veel üks hispaanlanna, Cristina Bucsa (WTA 40.). Edasipääsu tagas ka maailma teine reket Jelena Rõbakina, kes alistas Jessica Bouzas Maneiro (WTA 105.) 6:2, 6:4. Rõbakina vastaseks on ukrainlanna Julia Starodubtseva (WTA 58.).

2018. ja 2020. aastal USA lahtised võitnud Naomi Osaka (WTA 13.) alistas tšehhitar Katerina Siniakova (WTA 42.) 6:2, 5:7, 6:1 ning kohtub järgmises ringis belglanna Elise Mertensiga (WTA 20.).