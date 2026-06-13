Maailma teine reket sai Queen'sis üllatuskaotuse

Rõbakina kaotas esimese seti 5:7, aga võitis järgmise kindlalt 6:2. Otsustavas setis vahetasid naised geimivõite kuni üheksanda geimini, mil Boulter murdis Rõbakina servi ning vormistas järgmises geimis võidu kolmandal matšpallil.

29-aastane Boulter teenis oma karjääri viienda võidu maailma esikümnesse kuuluva mängija üle ja esimese sellise võidu pärast eelmise aasta Wimbledoni slämmiturniiri. Boulteri võidu tegi veelgi muljetavaldamaks asjaolu, et mõned tunnid varem mängis ta kaheksandikfinaalis, kus sai 6:1, 6:3 jagu rumeenlannast Jaqueline Cristianist (WTA 38.).

Rõbakina oli sunnitud Queen'sis piirduma veerandfinaaliga teist aastat järjest. Mullu kaotas ta kaheksa parema seas hilisemale tiitlivõitjale Tatjana Mariale. Sel aastal võttis Rõbakina revanši, kui oli teises ringis Mariast (WTA 52.) üle numbritega 6:7 (4), 7:5, 6:0.

Boulteri järgmiseks vastaseks on horvaatlanna Donna Vekic (WTA 76.), kes alistas veidi üle kahe tunni kestnud matšis endise maailma esireketi Karolina Pliškova (WTA 106.) 6:4, 4:6, 6:3.

Poolfinaali on praeguseks jõudnud ka 18-aastane ameeriklanna Iva Jovic (WTA 19.), kes lülitas 6:2, 3:6, 6:3 võiduga konkurentist välja maailma viienda reketi Amanda Anisimova. Viimane poolfinalist selgub laupäeval paarist Emma Raducanu (WTA 42.) - Kamilla Rahhimova (WTA 78.).