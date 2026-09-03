Tõhus serv viis Swiateki kolmandasse ringi

Kaheksanda asetusega Swiatek (WTA 8.) alistas teises ringis veidi üle tunni kestnud matšis argentiinlanna Nadia Podoroska (WTA 449.) 6:3, 6:2.

Esimese seti kõige põnevamad hetked juhtusid üheksandas geimis. Podoroska teenis neli murdepalli, aga Swiatek suutis kõik neli päästa ja vormistada setivõidu. Teises setis murdis Swiatek vastase servi kohe esimeses geimis ja kontrollis seejärel mängu käiku täielikult.

Poolatari võiduka mängu alus oli tõhus serv. Tema esimese servi õnnestumisprotsent oli 79 ja ta võitis esimeselt servilt 78 protsenti punktidest. Podoroska vastavad näitajad olid 60 ja 60. Teisel servil tegutses Swiatek pea samaväärselt (73%), aga Podoroska sai napilt rohkem kui pooled punktidest (55%).

Swiateki järgmine vastane on kas 25. asetusega tšehhitar Marie Bouzkova (WTA 26.) või britt Harriet Dart (WTA 131.).