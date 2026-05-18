Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

Esmaspäeval avaldatud tennise meeste maailma edetabelis tõusid Mark Lajal ja Daniil Glinka vastavalt ühe ja nelja koha võrra.

Lajal asub värskes edetabelis 157. ja Glinka 174. positsioonil. Edetabeli tipus jäi esikuuik samaks. Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner, kellele järgnevad Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime ja Ben Shelton.

Esikümne teises pooles toimus mitu muudatust. Uue näona tõusis esikümnesse Kasahstani esindaja Alexander Bublik, kes on Daniil Medvedevi (+2), Taylor Fritzi (-1) ja Alex de Minauri (-1) järel kümnes.

Naiste maailma edetabelis langes Elena Malõgina 300 parema seast välja ja maandus 309. reale (-14). Edetabelit juhib jätkuvalt Arina Sabalenka, kellele järgnevad Jelena Rõbakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula ja Amanda Anisimova.

Laupäeval Rooma tippturniiri võitnud Elina Svitolina kerkis kolme koha võrra tabeli seitsmendale reale. Ukrainlanna seljataga lõpetavad esikümne Mirra Andrejeva (-1), Victoria Mboko ja Karolina Muchova (+1).