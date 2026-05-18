X!

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Esmaspäeval avaldatud tennise meeste maailma edetabelis tõusid Mark Lajal ja Daniil Glinka vastavalt ühe ja nelja koha võrra.

Lajal asub värskes edetabelis 157. ja Glinka 174. positsioonil. Edetabeli tipus jäi esikuuik samaks. Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner, kellele järgnevad Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime ja Ben Shelton.

Esikümne teises pooles toimus mitu muudatust. Uue näona tõusis esikümnesse Kasahstani esindaja Alexander Bublik, kes on Daniil Medvedevi (+2), Taylor Fritzi (-1) ja Alex de Minauri (-1) järel kümnes.

Naiste maailma edetabelis langes Elena Malõgina 300 parema seast välja ja maandus 309. reale (-14). Edetabelit juhib jätkuvalt Arina Sabalenka, kellele järgnevad Jelena Rõbakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula ja Amanda Anisimova.

Laupäeval Rooma tippturniiri võitnud Elina Svitolina kerkis kolme koha võrra tabeli seitsmendale reale. Ukrainlanna seljataga lõpetavad esikümne Mirra Andrejeva (-1), Victoria Mboko ja Karolina Muchova (+1).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

11:44

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

17.05

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

17.05

Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

17.05

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

17.05

Sinner jahib Roomas teist järjestikust karikat

16.05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

15.05

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

14.05

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14.05

Swiatek teenis hooaja esimese võidu esikümne mängija üle

13.05

Carol Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile, aga kaotas avaringis

13.05

Glinka pidi Tuneesias noore belglase paremust tunnistama

13.05

Gauff pääses viienda matšpalliga poolfinaali, Cirstea sai lätlannast jagu

12.05

Läti tennisist põrus dopinguga

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:44

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:11

Lember ja Aabrams korjasid MM-etapilt punkte

09:44

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

09:06

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

08:30

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

08:04

Martin Rump jõudis Nürburgringi 24 tunni sõidul pjedestaalile

17.05

Seppänen: mitmed asjad töötavad üllatavalt hästi juba pärast kahte nädalat

17.05

Eesti meistrivõistluse viimasel päeval paistis enim silma Daniel Zaitsev

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta Uuendatud

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

ETV spordisaade, 17. mai

17.05

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

17.05

Esimese hooaja TalTechis mänginud Sutt: ma arvan, et näitasin sisu küll

17.05

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

17.05

Alar Varrak: me ihume hammast ka suurtele

17.05

Vingegaard võitis etapi, aga roosat särki ei saanud

loetumad

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

17.05

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

17.05

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

17.05

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17.05

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo