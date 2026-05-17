Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

Elina Svitolina
Ukraina esireket Elina Svitolina teenis laupäeval oma karjääri 20. võidu, kui alistas Roomas toimunud Master-sarja turniiri finaalis Coco Gauffi kolmes setis.

Svitolina (WTA 10.) jäi avasetis 0:2 ja 2:4 kaotusseisu, aga leidis suurepärase vastuse ning teenis nelja järjestikuse geimivõiduga 6:4 võidu. Teine sett möödus tasavägiselt, kuid Gauffil (WTA 4.) õnnestus seisul 5:5 esimest korda murda. Ukrainlanna vastas aga samaga ja võitja selgus lõppmängus, kus ameeriklanna siiski tulemusega 7:3 peale jäi.

Otsustava seti alguses vahetasid naised Gauffi juhtimisel geimivõitusid kuni Svitolina seisul 2:2 murdis ja seejärel järjest geime võitma hakkas. Seisul 5:2 sai ukrainlanna kolm matšpalli ning realiseeris 6:2 võidu.

Tegemist on Svitolina karjääri 20. turniiri võiduga, Roomas oli ta varasemalt võidutsenud 2017. ja 2018. aastal. "Täitsa uskumatu, et hoidsin seda karikat viimati kaheksa aastat tagasi. Jään oma kahe nädalaga väga rahule, õnnitlused ka Cocole suurepärase turniiri eest. Ta on tšempion, loodetavasti on meil tulevikus veel mitmeid lahinguid," sõnas Svitolina pärast võitu.

Ukrainlanna tänas oma kõnes kaasmaalasi, kes talle tulihingeliselt kaasa elavad. "Paljud neist on varjendites, viimased nädalad on Ukrainale väga karmid olnud. Ma tänan teid kõiki toetuse ja armastuse eest!" ütles Svitolina.

22-aastane Gauff pidi teist aastat järjest Roomas viimases mängus kaotusega leppima, Svitolinale on ta nüüd kaotanud viimased kolm matši. "Järjekordne raske lahing meie vahel. Olen jäänud neis viimasel ajal valele poole, aga loodetavasti tulen sellest varsti juba välja," ütles ameeriklanna. "Loodetavasti kohtume Prantsusmaa lahtiste finaalis jälle!"

Gauff jääb WTA edetabelis püsima neljandale reale, aga Svitolina kerkib kolme koha võrra tabeli seitsmendale reale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

