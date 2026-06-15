Lajalit ja Glinkat lahutab edetabelis vaid seitse punkti

Äsja Ilkley ATP Challengeril veerandfinaali jõudnud Lajalil läksid maha mulluse 's-Hertogenboschi ATP turniiri veerandfinaalpunktid – mullu teenis ta 63, aga nüüd Ilkleys 19 punkti ehk maha läks 44 punkti.

Ühtlasi tähendab see, et Lajali ja Eesti teise numbri Daniil Glinka vahe on nüüd väga väike – Lajalil on 352 ja 170. reale tõusnud Glinkal 345 punkti.

Sel nädalal mängivad mõlemad Dublinis ATP Challenger 75 kategooria turniiril, kus edu korral võivad nad omavahel veerandfinaalis vastamisi minna. Glinka ootab esimest vastast kvalifikatsioonist, Lajal kohtub avaringis prantslase Ugo Blanchet'ga (ATP 171.).

Teistest eestlastest on Markus Mölder 904. ja Kristjan Tamm 1080. kohal, Oliver Ojakäär kerkis 297 positsiooni ja on nüüd 1098.

Kui üksikmängus ei õnnestunud Glinkal Eesti esinumbriks tõusta, siis paarismängus küll. Äsja esimest korda paarismängu ATP turniiri finaalis mänginud Glinka sisenes paarismängutabelisse 407. real. Pikalt esinumbristaatuses olnud Johannes Seeman langes üheksa kohta ja on nüüd 653. real, Tamm on 673.

Üksikmängu edetabeli esikümnes toimus ka väike muudatus, kui Daniil Medvedev kerkis seitsmendaks, lükates Novak Djokovici kaheksandaks. Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner, talle järgnevad Carlos Alcaraz ja Alexander Zverev.

Naiste edetabelis tõusis Elena Malõgina kaheksa kohta ja asub nüüd 311. real. Maileen Nuudi on 1220. ja Elizabeth Jürna 1504. positsioonil.

Esireketina jätkab Arina Sabalenka, kellele järgnevad Jelena Rõbakina ja Iga Swiatek. Mirra Andrejeva tõusis viiendaks, lükates Amanda Anisimova kuuendaks.