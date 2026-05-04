Mark Lajal tõusis edetabelis kuus kohta

22-aastane Lajal paikneb nüüd 158. positsioonil. Tema karjääri kõrgeim koht on 145., sinna tõusis ta mullu sügisel.

Daniil Glinka jätkab 178. real, ülejäänud Eesti mehed langesid: Kristjan Tamm on nüüd 1050., Markus Mölder 1201. ja Oliver Ojakäär 1561. kohal.

Maailma esireketina jätkab äsja viienda järjestikuse Masters-sarja turniiri võitnud itaallane Jannik Sinner, kes ületas 14 000 punkti piiri – tal on nüüd koos 14 350 punkti. Teisel kohal on jätkuvalt Carlos Alcaraz ja kolmas on Alexander Zverev.

Naiste edetabelis püsib Elena Malõgina 295. positsioonil.

Maailma esireketina jätkab Arina Sabalenka, talle järgneb Jelena Rõbakina ning kolmandaks kerkis Iga Swiatek. Madridis karjääri esimese WTA 1000 kategooria turniiri võitnud ukrainlanna Marta Kostjuk kerkis kaheksa kohta ja on nüüd maailma 15. reket. Sellega parandas ta ka napilt karjääri parimat kohta, seni oli see 16.