Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

23-aastane ukrainlanna alistas finaalis neutraalse lipu all mängiva 19-aastase venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.) veidi vähem kui poolteist tundi kestnud lahingu järel 6:3, 7:5.

Kostjuk teenis oma karjääri kolmanda WTA turniirivõidu ja esimese 1000 kategooria tasemel. Seejuures oli ukrainlanna jaoks tegu teise järjestikuse turniirivõiduga, sest paar nädalat tagasi võidutses ta Prantsusmaal Rouen'is peetud 250 kategooria turniiril.

Kostjuk alistas Madridi turniiri jooksul teiste seas kolm asetusega vastast: viiendana asetatud Jessica Pegula (WTA 5.), 13. asetatud Linda Noskova (WTA 13.) ja üheksandana asetatud Andrejeva.

Järgmises maailma edetabelis tõuseb Kostjuk oma karjääri parimale, 15. kohale. Andrejeva kerkib ühe koha võrra seitsmendaks.

Meeste üksikmängu finaalis kohtuvad pühapäeval omavahel maailma esireket Jannik Sinner ja kolmas reket Alexander Zverev.