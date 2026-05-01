Lajal pidi Jiujiangis tunnistama hiinlase paremust

Eestlane alustas kohtumist hästi ning võitis esimesest viiest geimist neli, vormistades avasetis 37 minutiga 6:3 võidu. Teises setis rollid aga vahetusid ning hoopis Sun läks juhtima 4:1, teenides seejärel ise 6:3 võidu.

Otsustavas setis vahetasid mehed Lajali juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:3, mil hiinlane murdis ning siis ka 5:3 juhtima läks. Lajal võitis järgmise geimi, aga Sun ei lubanud kümnendas geimis eestlasele ühtki punkti ja realiseeris kahe tunni ja kümne minutiga 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) võidu.

Lajal lõi vastasele kaheksa ässa ja lubas ise viis, mõlemad mehed tegid kaks topeltviga. Esimeselt pallingult teenis Lajal punkti 79-protsendilise eduga (Sun 77%), teisel servil realiseerimisel oli ta viie protsendipunkti võrra halvem (57%-62%). Lajal tegi 28 äralööki, aga patustas lausa 47 lihtveaga, Sun tegi 18 äralööki ja kogus 30 lihtviga.