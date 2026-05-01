Lajal pidi Jiujiangis tunnistama hiinlase paremust
Eesti esireket Mark Lajali (ATP 164.) teekond Hiinas Jiujiangis toimuval ATP Challenger 75 turniiril sai lõpu veerandfinaalis, kus tuli tunnistada hiinlase Fajing Suni (ATP 213.) paremust.
Eestlane alustas kohtumist hästi ning võitis esimesest viiest geimist neli, vormistades avasetis 37 minutiga 6:3 võidu. Teises setis rollid aga vahetusid ning hoopis Sun läks juhtima 4:1, teenides seejärel ise 6:3 võidu.
Otsustavas setis vahetasid mehed Lajali juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:3, mil hiinlane murdis ning siis ka 5:3 juhtima läks. Lajal võitis järgmise geimi, aga Sun ei lubanud kümnendas geimis eestlasele ühtki punkti ja realiseeris kahe tunni ja kümne minutiga 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) võidu.
Lajal lõi vastasele kaheksa ässa ja lubas ise viis, mõlemad mehed tegid kaks topeltviga. Esimeselt pallingult teenis Lajal punkti 79-protsendilise eduga (Sun 77%), teisel servil realiseerimisel oli ta viie protsendipunkti võrra halvem (57%-62%). Lajal tegi 28 äralööki, aga patustas lausa 47 lihtveaga, Sun tegi 18 äralööki ja kogus 30 lihtviga.
