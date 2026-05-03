Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

23. järjestikuse matši võitnud Sinner alistas Madridi turniiri pühapäevases finaalis maailma kolmanda reketi Alexander Zverevi kõigest 58 minutiga 6:1, 6:2. Suurepärases hoos itaallane servis seitse ässa ning võitis oma esimeselt servilt 29-st punktist 27 (servigeimides kokku 39-st punktist 32), Sinnerile läks kirja 17 äralööki ja vaid viis lihtviga.

Sinner on tänavu väljakul käinud 31 mängus ja võitnud neist 29, pühapäevane tiitel tõi kaasa mitmeid ajaloolisi tähiseid: temast sai esimene viis järjestikust ATP 1000 taseme turniiri võitnud mees ning esimene, kes võitnud hooaja esimesed neli Masters-turniiri; neli ATP 1000 turniiri võitis ühel hooajal viimati Novak Djokovic täpselt kümme aastat tagasi.

Maailma esireket on Saksamaa esinumbriga karjääri jooksul mänginud 13 korda ja kui Zverev juhtis 2023. aasta suvel omavaheliste vastasseisude arvestuses neli-üks, siis pärast seda on Sinner võitnud kaheksa omavahelist kohtumist ja neist viimases viies pole ta Zverevile loovutanud ühtegi setti.

Sinner on üheksast Masters 1000 turniirist karjääri jooksul võitnud kaheksa ning võib puuduoleva tiitli auhinnakappi lisada juba kahe nädala pärast kodusel Rooma turniiril. Ainsana on sellega hakkama saanud Djokovic, kes on kõik üheksa turniiri võitnud kaks korda.

"Selle taga on palju tööd, palju pühendumist ja ohverdusi, mida olen iga päev teinud," kommenteeris Sinner pärast võitu väljakuintervjuus. "Muidugi tähendavad sellised saavutused mulle palju. Mingil hetkel enam selliseid tulemusi ei tule ja see on normaalne. Mul on väga hea meel, et olen jätkanud endasse uskumist," lisas itaallane.