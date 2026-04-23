Hedegart muutis ikkagi meelt ja võtab rajale püssi kaasa

Milano Cortina olümpiamängudel murdmaasuusatamises kaks kuldmedalit võitnud, aga kolm aastat tagasi laskesuusatamise juunioride MM-il samuti medaleid võitnud Hedegart teatas teisipäeval, et on otsustanud siduda oma tuleviku murdmaasuusatamisega.

24-aastase norralase otsus oli suuresti mõjutatud sellest, et Norra laskesuusaliit ei pakkunud talle kohta B-koondises. Norra laskesuusatamise suurkuju Ole Einar Björndalen võttis südameasjaks alaliidule selgeks teha, millise veaga nad hakkama on saanud ning talendika sportlase otsuse osas väljendasid pettumust ka vennad Böd.

Neljapäeval selgus, et Hedegart on ikkagi meelt muutnud ja jätkab laskesuusatajana. Laskesuusaliit teatas, et panid noorsportlasega paika plaani, mille raames saab ta treenida tipptasemel treeneritega, aga jätkab sellegipoolest koondise arengutiimis. "Teisipäeval oli tunne, nagu oleksin just kellestki lahku läinud, aga mõistsin kiirelt, et asi oli pigem selles, mis võimalused saadaval peaksid olema. Kui saime need selgeks räägitud, eriti treener Anders Överbyga ning treeningvõimalustega seonduvad teemad, suutsin sellesse rohkem uskuda," rääkis Hedegart pressiteate vahendusel.

"Mulle tehti pakkumine, millega usun, et saan parima võimaluse edasi areneda. Tunnen, et saan oma unistuste nimel edasi töötada," lisas ta. "Korraks oli tunne, et mu unistus on läbi ja see ei olnud hea tunne. Nüüd tunnen motivatsiooni ja kindlust. Ootan põnevusega, et saaks tööga juba pihta hakata."

Norra väljaanne VG kirjutas, et Björndaleni tegi laskesuusaliidu juhtidele ohtralt kõnesid ning mängis Hedegarti kannapöördes suurt rolli. "See protsess oli väga segane ja võttis palju aega, aga esmane pakkumine oli liiga nõrk," rääkis laskesuusatamise kuningas.

Lisaks kolmele olümpiamedalile tegi Hedegart mullu murdmaasuusatamise MK-sarjas vägevaid esitusi ning teenis individuaalselt kolm etapivõitu. Muuhulgas võidutses ta ka Oslos toimunud 50 km vabatehnikamaratonis.