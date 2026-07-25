Lajal langes veerandfinaalis konkurentsist, Glinka saab esireketiks
Mullu USA-s Bloomfield Hillsis toimunud Challenger-taseme tenniseturniiril võidu teeninud Mark Lajali teekond tänavusel turniiril sai lõpu veerandfinaalis, kus pidi tunnistama ameeriklase Alex Michelseni paremust.
Turniiril esimese asetatud ja maailma edetabelis 44. real paiknev Michelsen murdis seisul 3:2 Lajali servi ning kuigi eestlane tõrjus 2:5 seisul kolm setipalli, vormistas ameeriklane 6:3 võidu. Tasavägises teises setis vahetasid nad Lajali juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil ameeriklane teist korda murdis ning seejärel 6:4 võidu saavutas.
Lajal lõi pea poolteist tundi kestnud veerandfinaali jooksul viis ässa, aga patustas lausa kaheksa topeltveaga. Vastase arvele jäi kuus serviäss ning üks topeltviga. Esimeselt servilt realiseeris Lajal 76-protsendiliselt (Michelsen 84%) ning teiselt servilt 35-protsendiliselt (Michelsen 78%). Eestlane sai kaks võimalust murda, aga ei realiseerinud, Michelsen sai viis võimalust ja murdis kaks korda.
21-aastane ameeriklane läheb poolfinaalis kokku India tennisisti Dhakshineswar Sureshiga (ATP 436.), kes alistas Andres Martini (ATP 322.) 3:6, 7:6 (4), 7:6 (6).
Eesti tennis saab järgmisel nädalal uue esireketi, sest Mark Lajal on jooksvas maailma edetabelis langenud 189. reale ja Daniil Glinka on 169. positsioonil.
Toimetaja: Kristjan Kallaste