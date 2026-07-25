Lajal langes veerandfinaalis konkurentsist, Glinka saab esireketiks

Turniiril esimese asetatud ja maailma edetabelis 44. real paiknev Michelsen murdis seisul 3:2 Lajali servi ning kuigi eestlane tõrjus 2:5 seisul kolm setipalli, vormistas ameeriklane 6:3 võidu. Tasavägises teises setis vahetasid nad Lajali juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil ameeriklane teist korda murdis ning seejärel 6:4 võidu saavutas.

Lajal lõi pea poolteist tundi kestnud veerandfinaali jooksul viis ässa, aga patustas lausa kaheksa topeltveaga. Vastase arvele jäi kuus serviäss ning üks topeltviga. Esimeselt servilt realiseeris Lajal 76-protsendiliselt (Michelsen 84%) ning teiselt servilt 35-protsendiliselt (Michelsen 78%). Eestlane sai kaks võimalust murda, aga ei realiseerinud, Michelsen sai viis võimalust ja murdis kaks korda.

21-aastane ameeriklane läheb poolfinaalis kokku India tennisisti Dhakshineswar Sureshiga (ATP 436.), kes alistas Andres Martini (ATP 322.) 3:6, 7:6 (4), 7:6 (6).

Eesti tennis saab järgmisel nädalal uue esireketi, sest Mark Lajal on jooksvas maailma edetabelis langenud 189. reale ja Daniil Glinka on 169. positsioonil.