Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

Freestyle-suusatamine
Kelly Sildaru
Kelly Sildaru Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Freestyle-suusatamine

Kelly Sildaru pani pühapäeval maailma karika sarja hooajale tubli punkti, kui saavutas Šveitsis Silvaplanas toimunud rennisõidu lõppvõistlusel viienda koha. MK-sarjas teenis ta rennisõidu arvestuses 11. koha, Grete-Mia Meentalo lõpetas hooaja 17. kohal.

Sildaru sai esimese sõiduga kirja 74,75 punkti, millega oli läbimise lõpuks neljandal kohal. Teise sõiduga parandas ta tulemust 4,25 punkti võrra (79,00 p) ning kerkis sellega kolmandale kohale, kuid temast möödus kaks konkurenti ja eestlanna lõpetas hooaja viimase võistluse viienda kohaga.

Esikoha saavutas Zoe Atkin, kes sai esimesel sõidul 86,75 punkti. 23-aastane britt võitis ühtlasi rennisõidu väikese kristallgloobuse, kogudes hooaja peale 360 punkti.

Hooaja viimasel võistlusel saavutas teise koha uus-meremaalanna Mischa Thomas 80,75 punktiga, edestades neutraalse lipu all võistlevat venelanna Aleksandra Glazkovat (80,00 p). Neljanda koha sai kanadalanna Amy Fraser 79,50 ehk Sildaru jäi kolmandast kohast kõigest 1,25 punkti kaugusele ning teisest kohast kahe punkti kaugusele.

Taaskord tõsise vigastuse seljatanud Sildaru naasis MK-sarjas võistlustulle 13. detsembril ning osales kokku neljal rennisõidu etapil, teenides ala lõikes 113 punktiga 11. koha. Koos Sildaruga Milano Cortina olümpial võistelnud Grete-Mia Meentalo saavutas 71 punktiga 17. koha, lisaks tegi Simona Revjagin hooaja viimases kvalifikatsioonis oma MK-debüüdi.

Naiste freestyle-suusatamise MK-sarja üldvõitjaks tuli britt Kirsty Muir, kes kogus pargisõidu ja Big Airi etappidega kokku 470 punkti. Kanadalanna Naomi Urness oli 392 punktiga teine, esikolmikusse mahtus veel 380 punktiga australlanna Indra Brown. Sildaru oli üldarvestuses 33. kohal, Meentalo 41. kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

