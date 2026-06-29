Leokid hoidsid Portugali EM-etapil Eesti lippu kõrgel

Sel nädalavahetusel toimus Portugalis Agueda krossirajal järjekordne Euroopa meistrivõistluste etapp EMX250 ja EMX125 klassidele. EMX250 klassile oli kavas kaheksas etapp ja hooaja ühe ilusama võistluse tegi seal Sebastian Leok, kes tuli võistluse kokkuvõttes kaheksandale kohale. EMX125 klassile oli kavas seitsmes etapp, Lucas Leok tuli tänu väga tugevale teisele sõidule etapi kokkuvõttes 12. kohale.

Ainsa eestlasena oli Portugalis EMX250 klassis võistlemas Sebastian Leok. Ta tegi oma tänavuse hooaja ühe parima ajasõidu (1.49,260) ja teenis kaheksanda stardikoha valiku. Grupp ees oli äärmiselt tihe ja teisest kohast jäi Sebastianit lahutama vaid 0,8 sekundit. Parima ringiaja 1.46,795 sõitis välja tänavust hooaega domineeriv Francisco Garcia (Hispaania), vahendab Msport.ee.

Sebastian kasutas esimeses võistlussõidus stardis ilusti sisekurvi eelise ära ja esimeste kurvide järel võttis ta sisse seitsmenda koha. Kohe sõidu alguses pääses Leokist mööda ajasõidu teine Fredsoe ja Sebastian jätkas sõitu kaheksandanal kohal. Sõidu edenedes suutis Sebastian enda ees oleva grupiga kaasa ja minna ja tal oli mitmeid võimalusi oma kohta parandada. Möödasõit jäi seekord aga tegemata ja Leok tuli finišisse kaheksandal kohal, mis oli tema tänavuse hooaja üks paremaid sõite. Tänavu on klassis pidurdamatus hoos olnud hispaanlane Francisco Garcia ja ka avasõidus keegi talle konkurentsi pakkuda ei suutnud. Teisena lõpetas sõidu hispaanlane Elias Escandell ja kolmandana britt Joe Brookes.

Teist EMX250 klassi võistlussõitu alustas Sebastian korraliku stardiga ja esimest kurvide järel oli ta esikümne piiril. Avaring õnnestus Leokil väga hästi ja ta suutis kaheksandale kohale kiirelt tõusta. Sebastian oli rajal selgelt üks kiiremaid sõitjaid ja neljanda ringi lõpuks suutis ta juba kuuendale kohale tõusta. Enamuse sõidust liikuski Sebastian seejärel kuuendana. Sõidu lõpus ilmusid talle seljataha sarja esikolmikusse kuuluvad Cannon ja Skovbjerg, kes meie mehest ka mööda said. Sarnaselt avasõidule tuli Leok finishisse kaheksandana. Kindla esikoha võttis taas Garcia, kes kõigil eest lihtsalt ära sõitis. Teisena tuli finišisse Aron Katona (Ungari) ja kolmandana Brookes.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok 26 punktiga kaheksandale kohale. Etapivõidu teenis 50 punktiga Garcia, teine oli 38 punktiga Brookes ja kolmas 38 punktiga Escandell. Hooaja kokkuvõttes tõusis Leok 94 punktiga 15. kohale. Kindel liider on 352 punktiga Garcia, teisel kohal asub 248 punktiga Cannon ja kolmandal kohal 231 punktiga Skovbjerg.

EMX125 klassis olid Portugali etapil võistlustules Lucas Leok ja Travis Leok. Lucas on sel hooajal kvalifikatsioonides väga hea olnud ja ka Portugalis suutis ta ühel ringil väga head kiirust näitada. 48 võistleja hulgas sõitis Lucas välja viienda ringiaja (1.54,716). Travis Leok pani samuti korraliku ringi (1.55,894) kokku ja teenis 16. stardikoha valiku. Kiireima aja 1.53,400 sõitis välja sarja liider Moritz Ernecker (Austria).

Head stardikohta omanud Lucasel ebaõnnestus start täielikult ja esimeste kurvide järel ta tipp-20 sisse ei mahtunud. Sõidu esimese poolega suutis Lucas 20. kohale tõusta. Sõidu teises pooles väga suurt tõusu ettepoole enam teha ei õnnestunud ja Lucas lõpetas sõidu 18. kohal. Stardi järel veelgi tagapool olnud Travis Leok liikus enamuse sõidust kolmandas kõmnes ja sõidu jooksul liikus ta vaikselt punktikohale lähemale. Lõpuks jõudis Trvais 22. kohale ja punktikohast jäi tal puudu kuus sekundit. Esikoha teenis prantslane Sleny Goyer, teine oli Ricarco Bauer (Austria) ja kolmas Gennaro Utech (Itaalia).

Pühapäeva hommikul toimunud teises võistlussõidus ebaõnnestus tavaliselt hästi startiva Lucase sõidu algus taas ja esimeste kurvide järel oli ta sarnaselt avasõidule grupi keskel. Esimesel ringil õnnestus Lucasel aga kõvasti ettepoole liikuda ja ta tõusis 14. kohale. Võrreldes eelmise paari etapiga ja ka laupäevase avasõiduga oli Lucasel hoopis teine minek ja nelja ringi järel oli ta tõusnud juba kümnendale kohale. Sõidu keskel jätkas Lucas ettepoole liikumist ja seitse minutit enne sõiduaja lõppu oli ta tõusnud juba seitsmendale kohale. Sõidu viimastel ringidel oli Lucas rajal üks kiiremaid ja tal õnnestus lõpuks kuuendale kohale tõusta. Travis Leoki sõidu algus ebaõnnestus ja ta pidi alustama praktiliselt viimaselt kohalt. Travis suutis sõidu jooksul samuti väga palju ettepoole liikuda, kuid lõpuks jäi ikkagi üks möödasõit punktikohast puudu. Travis jõudis finišisse 21. kohal. Kindla esikoha teenis Bauer, teine oli Bertram Thorius (Taani) ja kolmas Liam Bruneau (Prantsusmaa).

Lucas Leok: "Ajasõidus sain väga hea ringi, olin viies ja see aitas mul väga hea stardikoha saada. Stardid see nädalavahetus ei olnud väga head. Esimene start oli päras halb ja esimesed ringid olid ka halvad. Rada ei istunud, aga sain punktid kätte ja olin 18. Teises stardis käis rehv resti peal ringi, aga sain enam-vähem seest ära keerata. Alustasin 18. kohalt ja tegin palju möödasõite ning lõpetasin kuuenda. Ise olen teise sõiduga väga rahul."

Etapi kokkuvõttes tuli Lucas Leok 18 punktiga 12. kohale ja Travis Leok sai 25. koha. Esikoha teenis 47 punktiga Bauer, teine oli 43 punktiga Goyer ja kolmas 40 punktiga Thorius. Must nädalavahetus oli sarja liidril Erneckeril, kes sai 18 punktiga 14. koha. Hooaja kokkuvõttes jätkab liidrina Ernecker, tal on koos 288 punkti, Bauer on 269 punktiga teisel kohal ja Goyer 240 punktiga kolmandal kohal. Lucas Leok on 130 punktiga üheksandal kohal ja Travis Leok kaheksa punktiga 37. kohal.