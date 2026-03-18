Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

Kolmapäeval Prantsusmaal Tignes'is toimuma pidanud freestyle-suusatamise MK-sarja Big Air hüpete kvalifikatsioon jäi Henry Sildaru jaoks ära.

Esimese kvalifikatsioonigrupi võistlus algas õigeaegselt ja sealt tagasid endale edasipääsu finaali soomlane Elias Syrja (94 punkti), norralane Birk Ruud (90,75), itaallane Miro Tabanelli (89,50), uusmeremaalane Lucas Ball (87,75), prantslane Matias Roche (84,75) ja rootslane Martin Nordqvist (83,00).

Teine kvalifikatsioonigrupp, kuhu kuulus teiste seas Henry Sildaru, ei pääsenud hetkel teadmata põhjusel võistlustulle. FIS-i ametlikes kanalites täpsustati vaid, et teise grupi kvalifikatsioon lükati edasi reedele.

Sildaru osales teisipäeval pargisõidu eelvõistlusel, kust pääses kaheksandana ehk viimasena edasi. Meeste pargisõidu lõppvõistlus leiab aset neljapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

