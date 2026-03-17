Henry Sildaru pääses MK-etapil üle noatera lõppvõistlusele

Sildaru sai eelvõistluse esimeses voorus 38,08 punkti, mis oli esimese grupi paremuselt 20. sooritus. Teises voorus teenis ta aga 68,71 punkti, mis viis eestlase kaheksandana ehk viimasena edasi. Esimesena jäi välja ameeriklane Troy Podmilsak 67,93 punktiga.

Pargisõidu kvalifikatsioon koosneb kahest grupist, millest mõlema kaheksa paremat jõuavad edasi lõppvõistlusele. Esimese grupi parima soorituse tegi itaallane Miro Tabanelli (77,53).

Milano Cortina olümpiamängudel pargisõidu võitnud norralane Birk Ruud oli kahe kaasmaalase - Tormod Frostad (76,95) ja Sebastian Schjerve (76,56) - järel paremuselt neljas (73,36).

Meeste pargisõidu lõppvõistlus leiab aset neljapäeval, 19. märtsil. Samal distsipliinil sai Sildaru jaanuaris Ameerika Ühendriikides toimunud etapil teise koha, aga oli paar nädalat hiljem Šveitsis alles 37. Samuti ei õnnestunud ta sel alal Milano Cortina mängudel.

Kolmapäeval on Tignes'is kavas Big Air hüpete kvalifikatsioon.