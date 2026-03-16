Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

Oslos valitsesid keerutavad tuuled ja võistlejatel oli päris raske. Esimene voor suudeti siiski läbi viia, kuigi stardinimekirjas tagapool olnud hüppajatel ehk MK-sarja parematel oli väga keeruline.

25-aastane Raimund otsustas, et tema sellega kaasa ei lähe. "Ma ei hüppa. Sellistes kehvades oludes ma seda ei tee. Ma olen sel hooajal teinud juba kõike, mida olen tahtnud ja polnud põhjust siin ühe, võib-olla kahe hüppel kõigega riskeerida," sõnas ta otseülekandes saksa telekanalile ARD.

Raimund selgitas, et otsus oli spontaanne ja lõplik liis langes pärast seda, kui ta nägi, kuidas koondisekaaslane Felix Hoffmann oma sooritusel hädas oli. "Ma mõtlesin oma tüdruksõbra peale," lausus ta Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK.

"Minu esimene mõte oli: mida tema ütleks? Ta ütleb mulle alati, et kõige tähtsam on turvalisus ja turvaline maandumine, mis iganes ilmaolud valitsevad."

Ta rääkis ka oma perest laiemalt. "Paljud inimesed ootavad mind koju. Ma ei usu, et sel hetkel olnuks vajalik mingeid riske võtta," lisas suusahüppaja, kes oli vaid nädal varem Lahtis ka MK-etapivõiduni jõudnud.

Raimundi otsustas toetas ka Saksamaa koondise treener Stefan Horngacher. "See oli tema otsus. Ma arvan, et see oli suurepärane otsus. Alla jalutada on palju raskem kui hüpata. Ma austan seda," sõnas ta.

Loteriiks kujunenud võistlusel sai oma karjääri esimese etapivõidu 33-aastane jaapanlane Tomofumi Naito. Teiseks tuli sloveen Anže Lanišek ja kolmandaks esimest korda pjedestaalile pääsenud soomlane Antti Aalto.